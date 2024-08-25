Синоптики сообщили о потеплении до +29 в Московском регионе 25 августа

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от +27 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.
В Московской области днем прогнозируют от +24 до +29 градусов, ночью температура может понизиться до +10.
Ожидается переменный ветер со скоростью 2−7 м/c.
Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
23 августа в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали о погоде на выходных. Там заверили, что 24 и 25 августа ожидаются теплыми и безоблачными, температура воздуха может подняться до +24…+26 градусов. На юге столицы, в том числе в Замоскворечье, в воскресенье температура может подняться до +29 градусов.
В тот же день пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице сообщила о снятии запрета на купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы. После получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям купание в зоне отдыха «Озеро Белое» вновь разрешено.