04:33 (мск), источник: Известия

Синоптики сообщили о потеплении до +29 в Московском регионе 25 августа

Переменная облачность, без осадков и до +29 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 25 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 68% 764 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от +27 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем прогнозируют от +24 до +29 градусов, ночью температура может понизиться до +10.

Ожидается переменный ветер со скоростью 2−7 м/c.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

23 августа в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали о погоде на выходных. Там заверили, что 24 и 25 августа ожидаются теплыми и безоблачными, температура воздуха может подняться до +24…+26 градусов. На юге столицы, в том числе в Замоскворечье, в воскресенье температура может подняться до +29 градусов.

В тот же день пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице сообщила о снятии запрета на купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы. После получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям купание в зоне отдыха «Озеро Белое» вновь разрешено.

 Пропечатанное слово: продажи принтеров в России выросли на треть
Дискуссионный куб: уронят ли заполненные хранилища в Европе цены на газ
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»