В Сеуле спустя 34 дня завершилась рекордная ночная жара

В Республике Корея ночь называют тропической, если температура воздуха оставалась выше 25 градусов с 18:00 до 09:00 следующего дня. Такое явление продолжалось в Сеуле с 21 июля. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустился ниже порогового значения. Однако дневная жара 25 августа продолжится, температура, как ожидается, составит 32 градуса. В то же время синоптики не исключают, что феномен может повториться.
17 августа был побит предыдущий рекорд по продолжительности ночной жары: тропические ночи длились 27 дней подряд. Это было максимумом с начала наблюдений в городе в 1907 году. До 21 июля было зафиксировано еще три тропические ночи, что увеличивает совокупный показатель в этом году до 37 дней. Это больше предыдущего рекорда, установленного в 1994 году, когда было зарегистрировано 36 суток подряд с температурой воздуха ночью не менее 25 градусов.