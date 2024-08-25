10:56 (мск), источник: ТАСС

В Сеуле спустя 34 дня завершилась рекордная ночная жара

СЕУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Рекордная по продолжительности ночная жара в Сеуле завершилась спустя 34 дня. Серия тропических ночей прервалась в городе в период с субботы на воскресенье, сообщает телеканал KBS со ссылкой на метеорологическую службу.

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Источник: РИА "Новости"

В Республике Корея ночь называют тропической, если температура воздуха оставалась выше 25 градусов с 18:00 до 09:00 следующего дня. Такое явление продолжалось в Сеуле с 21 июля. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустился ниже порогового значения. Однако дневная жара 25 августа продолжится, температура, как ожидается, составит 32 градуса. В то же время синоптики не исключают, что феномен может повториться.

17 августа был побит предыдущий рекорд по продолжительности ночной жары: тропические ночи длились 27 дней подряд. Это было максимумом с начала наблюдений в городе в 1907 году. До 21 июля было зафиксировано еще три тропические ночи, что увеличивает совокупный показатель в этом году до 37 дней. Это больше предыдущего рекорда, установленного в 1994 году, когда было зарегистрировано 36 суток подряд с температурой воздуха ночью не менее 25 градусов.

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