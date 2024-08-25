14:28 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ночью четверга в московском регионе может похолодать до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает | Источник: © РИА Новости

«В четверг на вахту погоды заступит следующий барический максимум … температура по-прежнему продолжит превышать климатическую норму последних дней августа — плюс 24 — плюс 26 градусов ожидается в Москве… Вот только ночи станут холодными — столбики термометров будут опускаться до плюс 9 — плюс 14 градусов, а местами до плюс пяти», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в пятницу характер погоды и температура изменятся мало, а в субботу пришедший в регион относительно прохладный воздух начнёт постепенно прогреваться.

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