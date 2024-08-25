Шесть трав, которые несложно выращивать на кухне
Простые советы, которые позволят иметь дома свежую зелень круглый год.
Простые советы, которые позволят иметь дома свежую зелень круглый год.
Свежие специи гораздо ароматнее и вкуснее сушеной травы. Они имеют более яркий вкус, а целая веточка тимьяна или розмарина отлично украшает блюдо. Но покупать свежие пряные травы каждый раз может быть накладно: вы не успеваете использовать всю упаковку, к тому же нужно лишний раз идти в магазин. Куда удобнее и эстетичнее, если можно сорвать листик мяты прямо на кухне — вырастить растения дома не так сложно, как может показаться.
Научно-популярный портал Popular Science дал несколько простых рекомендаций для всех, кто хотел бы выращивать разные травы у себя дома, и перечислил основные факторы, которые позволят получить симпатичный кухонный урожай.
Для любых растений в квартире освещение — главный фактор роста и развития. Большинству трав нужно шесть часов прямого солнечного света в сутки. Поэтому, если в вашей кухне нет большого окна, которое выходит на юг, придется что-то придумать.
Понять, хватит ли света вашим горшкам с зеленью, можно с помощью специального прибора для измерения уровня освещенности — люксметра (недорогую модель можно приобрести примерно за 1000 рублей). Кроме того, существуют бесплатные приложения для смартфонов с похожим функционалом, правда, профессионалы считают, что они работают не так точно.
Чтобы травы успешно росли, нужно освещать выбранный участок не менее чем на 10 000 лк в течение шести часов в день. Рекомендуется провести несколько замеров в течение суток. Не забывайте, что в разное время года количество света может существенно изменяться, особенно в северных регионах.
Если растениям темно, стоит добавить искусственное освещение — специальный светодиодный фитосветильник, который поможет травам восполнить недостаток света. Светодиоды потребляют мало электричества, а моделей так много, что их несложно вписать в интерьер. Светильник стоит расположить в 20−25 сантиметрах от растений и оставлять его включенным на 12−16 часов в день.
Травы лучше всего растут в рыхлой, хорошо дренируемой почве. Используйте сбалансированную почвенную смесь с торфяным мхом или кокосовым волокном, перлитом и вермикулитом, чтобы обеспечить адекватный дренаж и удержание воды без заболачивания корней. Высаживайте растения в контейнер с дренажным отверстием, чтобы предотвратить гниение корней и затопление.
У каждой травы свои требования к объему воды и частоте полива. Базилик, петрушка и мята лучше растут в постоянно влажной земле. А вот розмарин, тимьян и шалфей предпочитают более сухую почву, для них важно, чтобы земля подсыхала. Чтобы понять, когда поливать их снова, погрузите палец на 2−3 сантиметра в почву. Если там сухо, значит, пора.
В огороде растениям нужно не слишком много удобрений, а в ограниченном объеме почвы в горшке их необходимо подкармливать. У каждого растения есть свои предпочтения по виду добавок, но в целом достаточно применять жидкие удобрения раз в пару недель. Главное правило — лучше добавить меньше, чем переборщить, потому что растения могут разрастись слишком сильно и вкус листочков станет менее выраженным.
Активнее всего травы растут во влажной и хорошо вентилируемой среде. Если поставить несколько горшочков рядом, это увеличит влажность естественным путем. Можно периодически опрыскивать травы пульверизатором. Чтобы создать влажный микроклимат, рекомендуют поставить горшки на поднос с мокрой галькой, а, чтобы увеличить поток воздуха, советуют разместить рядом небольшой вентилятор, но тут лучше смотреть на результат и корректировать уход в процессе роста.
Когда вы войдете во вкус, выращивать на кухне можно очень много растений, но начать лучше с этих шести — они наименее прихотливы и быстрее дадут вкусный результат.
Травы на кухне нужно регулярно подстригать — так вы будете стимулировать их непрерывный рост. Сразу убирайте желтеющие листья, чтобы растение не направляло в них свои силы. Базилик и мята любят разрастаться в стороны, так что чаще отрывайте пару верхних листочков, чтобы трава росла вверх. У тимьяна, петрушки и розмарина срезайте не больше верхней трети растения, иначе побег может погибнуть. Шнитт-лук стоит подрезать, оставляя примерно 3−6 сантиметров над уровнем почвы.
В целом травы растить достаточно несложно. Если листья вдруг начали желтеть, значит, растению не нравятся условия полива, освещения или количество удобрений — возможно, стоит что-то поменять.
Кроме того, на растениях могут завестись вредители — тля, паутинный клещ или белокрылка. Они будут портить рост и создавать неприятное впечатление. Чтобы не допускать такого, важно не забывать регулярно проверять растения. Убирать насекомых можно водой или вручную. Если их стало много, можно воспользоваться инсектицидным мылом или маслом нима, хотя, возможно, в этом случае проще выкинуть грядку и начать все сначала.
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