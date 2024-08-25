«Шторм века» нанес непоправимый урон жемчужине Восточного Крыма — Тихой бухте: фоторепортаж

К сожалению, под удар стихии попала и известная Тихая бухта, которая находится у подножия горы Волошина.
(Кучук-Енишар, 193 метра).
«Надо же, а когда мы студентами приезжали сюда, здесь был песчаный пляж», — сокрушается дама бальзаковского возраста в купальнике. — А теперь пляж из камней!..".
Я больше скажу, еще год назад Тихая бухта — была прекрасным песчаным пляжем. А все ноябрьский шторм. Огромные волны вынесли на берег непонятно где взявшуюся красную гальку и серые булыжники. Чтобы войти в воду и добраться до привычного песчаного дна, придется (если босиком) помучится ходьбой по острым камням метров пять. Конечно, волны могли бы со временем нагнать новый песок на красивый пляж. Но беда в том, что все это шторм наделал в Тихой бухте, куда обычно большие волны из-за многочисленных рифов на входе в бухту не доходят. Так что о песке придется забыть на несколько лет, а, может, и десятилетий. Хотя с нынешними катаклизмами сложно прогнозировать.
Для Тихой бухты, которая в южной части заканчивается красивым мысом Хамелеон, не все беды закончились. Знойное сухое лето 2024 года, как ни странно, способствует более быстрому разрушению Хамелеона, который образован из вулканической глины. Глина ссыхается, растрескивается и осыпается. Ей бы хоть чуть-чуть дождя, но пока на горизонте никаких дождей.
Зато издали «лукоморье» Тихой бухты по-прежнему прекрасно.