На Камчатке из-за циклона задержали вылеты пяти самолетов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Отправление пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке отложено из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Отправление пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке отложено из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.
Так, задержаны два рейса в Северо-Курильск, по одному — в Усть-Хайрюзово, Соболево и Тигиль.
К югу Камчатки циклон подошел 24 августа, он принес ливневые дожди, понижение температуры воздуха и порывистый ветер. 25 августа действие циклона распространилось на центральные и северные районы края. Спасатели были переведены в режим повышенной готовности.