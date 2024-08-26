11:59 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке из-за циклона задержали вылеты пяти самолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Отправление пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке отложено из-за погодных условий, следует из информации на онлайн-табло.

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Так, задержаны два рейса в Северо-Курильск, по одному — в Усть-Хайрюзово, Соболево и Тигиль.

К югу Камчатки циклон подошел 24 августа, он принес ливневые дожди, понижение температуры воздуха и порывистый ветер. 25 августа действие циклона распространилось на центральные и северные районы края. Спасатели были переведены в режим повышенной готовности.

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