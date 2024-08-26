12:17 (мск), источник: ТАСС Наука

Астрономическая осень придет в Северное полушарие Земли 22 сентября

Продолжительность дня и длина ночи в этот день будут равны на всей планете, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Осеннее равноденствие, после которого в Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, будет наблюдаться 22 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Продолжительность дня и длина ночи в этот день будут равны на всей планете, далее доля темного времени суток начнет стремительно расти.

«22 сентября 2024 года в 15:43 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — пояснили астрономы.

Продолжительность дня на широте Москвы в течение сентября уменьшится более чем на 2 часа — с 13 часов 50 минут до 11 часов 38 минут. Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится на 11 градусов (с 42 до 31 градуса).

 Как жара влияет на поведение человека?
"На 100% эффективный препарат от ВИЧ": что известно о новом средстве ленакапавире?
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»