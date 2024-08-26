Астрономическая осень придет в Северное полушарие Земли 22 сентября
Продолжительность дня и длина ночи в этот день будут равны на всей планете, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Продолжительность дня и длина ночи в этот день будут равны на всей планете, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Осеннее равноденствие, после которого в Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, будет наблюдаться 22 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Продолжительность дня и длина ночи в этот день будут равны на всей планете, далее доля темного времени суток начнет стремительно расти.
«22 сентября 2024 года в 15:43 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — пояснили астрономы.
Продолжительность дня на широте Москвы в течение сентября уменьшится более чем на 2 часа — с 13 часов 50 минут до 11 часов 38 минут. Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится на 11 градусов (с 42 до 31 градуса).