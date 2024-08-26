Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в Москве

«При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным», — сообщил он.
Вильфанд уточнил, что температура воды в водоемах Московского региона составит 21−22 градуса.
Метеоролог также отметил, что температура воды в Калининградской области составляет 21 градус. В середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне 24−28 градусов.
Температура воды на Черноморском побережье составляет 27 градусов, сказал Вильфанд.