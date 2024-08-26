07:33 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Купальный сезон вернется в Москву к выходным, температура воды составит 21−22 градуса. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Аргументы и факты

«При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным», — сообщил он.

Вильфанд уточнил, что температура воды в водоемах Московского региона составит 21−22 градуса.

Метеоролог также отметил, что температура воды в Калининградской области составляет 21 градус. В середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне 24−28 градусов.

Температура воды на Черноморском побережье составляет 27 градусов, сказал Вильфанд.

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