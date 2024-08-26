08:50 (мск), источник: ТАСС

У берегов Португалии произошло землетрясение магнитудой 5,4

ЛИССАБОН, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Португалии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

По его данным, эпицентр располагался в 78 км к юго-западу от города Сетубал, где проживают порядка 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

 "Началось стихийное ополчение. Люди выходили с тем, что у них было, даже старики: с кирками, лопатами, с оружием"
Чемезов: наш "Прорыв" на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»