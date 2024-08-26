У берегов Португалии произошло землетрясение магнитудой 5,4
ЛИССАБОН, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Португалии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ЛИССАБОН, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов Португалии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 78 км к юго-западу от города Сетубал, где проживают порядка 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.