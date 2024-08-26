11:54 (мск), источник: ТАСС

На Кубани продлили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае 27—28 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

«В течение суток 27 и 28 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении. Отмечено, что на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Ранее штормовое предупреждение действовало в регионе до 26 августа.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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