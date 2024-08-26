На Кубани продлили штормовое предупреждение
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае
«В течение суток 27 и 28 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении. Отмечено, что на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
Ранее штормовое предупреждение действовало в регионе до 26 августа.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.