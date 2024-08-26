В калифорнийских горах впервые за 20 лет летом выпал снег
Утром 26 августа на территории горного хребта Сьерра-Невада (Калифорния, США) выпал снег. Эксперты отмечают, что это произошло впервые за 20 лет.
Утром 26 августа на территории горного хребта Сьерра-Невада (Калифорния, США) выпал снег. Эксперты отмечают, что это произошло впервые за 20 лет.
Этим летом калифорнийцам пришлось пережить изнуряющую жару, бушующие лесные пожары, а теперь еще и снегопад. Сообщается, что утром 26 августа на территории горного хребта Сьерра-Невада (Калифорния, США) выпал снег. Как утверждает национальная метеорологическая служба, это — первый подобный инцидент за прошедшие 20 лет.
Заместитель шерифа округа Мадера Ларри Рич заметил снег на Минарет-Виста, смотровой площадке к юго-востоку от национального парка Йосемити в Сьерра-Неваде в свой день рождения, 26 августа. Он отметил, что такое крайне необычное явление для «Золотого штата» (имеется ввиду Калифорния) еще нескоро забудется местными жителями.
По данным Центра прогнозирования погоды в Колледж-Парке, «аномально прохладные условия» за прошедшие выходные распространились на большую часть западной части США. Однако, несмотря на прогнозируемые осадки, синоптики предупредили об опасности возникновения пожаров из-за порывистых ветров, связанных с прохождением холодного фронта.
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