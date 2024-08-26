Уберите азотные удобрения. Как ухаживать за розами в августе — что срезать
Что сделать с цветами в конце лета, чтобы они красиво цвели в новом сезоне.
Что сделать с цветами в конце лета, чтобы они красиво цвели в новом сезоне.
Время любоваться пышной и многоцветной красотой всего растущего, цветущего, зеленеющего. Еще это время — самое подходящее — чтобы любоваться красотой будущей.
Август, со всеми его сложными и приятными заботами, радостями полученным результатам, огорчениями из-за невыполненных планов, мудрый наставник. Учит он нас исправлять ошибки, завершать недоделки, заниматься переделками.
Итог сезона в цветнике — самое время увидеть и понять свои недочеты, воплотить в жизнь желания. Сделать и создать все, что давно мечталось и хотелось. Перепланировать клумбы, газоны, горки, рабатки. Пересадить все, что не гармонирует или не уживается рядом, скомпоновать по цвету и росту, по объему и срокам цветения.
Не у всех растений сроки посадки весной или осенью. Много таких, для которых лучшее время посадки — август. Правила, установленные самой природой. Все эти работы можно и нужно проводить в августе, тогда и на следующий сезон получим все, чем можно любоваться и гордиться.
К концу лета прекращаем подкармливать азотными удобрениями розы, зеленая масса на кустах должна постепенно тормозить свой рост. Температура воздуха снижается, зелень не успеет вызреть, а силы у растения на свое развитие будет забирать.
Можно внести под корни кустов удобрение с большим содержанием калия, фосфора и микроэлементов, но без азота.
Если есть необходимость, продолжаем проводить обработки роз инсектицидами Актара, Топаз, Конфидор от тли, щитовки, паутинного клеща. Не будут лишними и обработки фунгицидами Скор КЭ, Топаз КЭ, Привент СП, Хорус от мучнистой росы, серой гнили и прочих заболеваний. Такая профилактика не помешает ни одному растению — с наступлением холодных ночей могут надоедать различные грибковые и бактериальные болезни.
Срезаем все увядшие цветки на кустах роз. Если у вас есть привитые розы, удалите побеги, растущие от корня, это поросль шиповника. Надо разгрести землю вокруг корня и срезать ненужные побеги, растущие от него. Если их не уничтожать, розовый куст превратится в куст шиповника.