Как пересадить клубнику осенью на новое место и когда

Клубника приносит максимальный урожай на второй год после посадки. Затем кусты теряют продуктивность, но выпускают активно новые побеги. Чтобы старые и новые растения не мешали друг другу на грядке, их рассаживают. Сделать это можно осенью. Рассказываем, как правильно пересадить клубнику на новое место и что для этого понадобится.
Зачем нужна пересадка клубники осенью
Пересадка клубники — это обязательная процедура при выращивании этих ягод, которую проводят каждые три-четыре года. Это значит, что в теории в саду должно быть сразу несколько грядок: действующие, на которых растут и плодоносят кусты текущие сезоны, и задел на будущее. В первую очередь клубнику пересаживают чтобы сохранить или повысить урожайность. Объясняем, почему это работает:
- Улучшает качество грунта. Клубника требовательна к почвосмеси, а постоянный ягодник, работающий несколько лет на одном и том же месте, неминуемо истощит землю. Как результат, упадет качество и количество урожая. Пересадка помогает обновить грунт и повысить производительность кустов клубники.
- Устраняет конкуренцию. Растущая в ограниченном пространстве клубника образует спутанную массу из отмерших родительских растений и «потомков». Каждое из них будет конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. В конечном счете дефицит скажется на урожайности. Пересадив клубнику, в том числе на новые грядки, каждый куст будет получать достаточно света и воздуха.
- Увеличивает число кустов. Пересадка обязательна при размножении клубники. Например, когда это делают методом деления, отcсоединяя вручную розетки от основного куста. Молодые растения обязательно сажают на другую грядку, это помогает избежать заражения новой поросли, а питательных веществ в свежей земле будет достаточно для ее роста.
- Избавляет от вредителей. С годами в грунте и на его поверхности накапливаются вредители и их личинки, которые провоцируют болезни клубники и падение урожайности. Пересадка решает эту проблему, поскольку грунт обновляется полностью.
Когда пересаживать клубнику осенью
Клубнику пересаживают осенью, но только после сбора всего урожая. Общее правило такое: первые заморозки должны случиться не менее чем за месяц. Если прогноз погоды говорит обратное, то лучше отложить до весны. Почему это важно? Пересадка для растения — это стресс, и ему понадобится время, чтобы укорениться на новом месте. Ранние заморозки могут этому помешать. Для «переселения» клубники в новое место лучше всего выбрать пасмурный, но не дождливый день. Точные сроки будут зависеть от климата и региона [1]:
- Юг России: сентябрь.
- Москва и Подмосковье: конец августа — начало сентября.
- Сибирь: первая декада сентября.
Ремонтантные и июльские сорта клубники плодоносят по-разному. Первые могут приносить урожай вплоть до середины осени, июльские — в середине лета.
Подготовительные этапы для пересадки клубники осенью
К пересадке клубники осенью готовятся заранее, сооружая грядку и отбирая растения. В течение сезона пометьте кусты, которые принесли совсем мало урожая, и те, которые дали самую сладкую и крупную ягоду. Пересадите в новое место наиболее продуктивные образцы или размножьте их.
Клубника не переносит соседства с некоторыми видами растений. Новое место выбирайте по такому же принципу, как делали это для первой грядки. Лучше всего озаботиться этим заранее, не менее чем за два-три месяца (в идеале — в первый год посадки клубники):
- Освещенность. Клубнике нужно много солнечного света. Выберите место, на которое не будет падать тень от забора, дома или деревьев.
- Уровень грунтовых вод. Если он изначально высокий и участок часто топит, то разместите грядку в самой высшей точке и только в приподнятой конструкции.
- Предшественники. Не сажайте клубнику там, где в течение последних четырех лет росли помидоры, картофель, перец или баклажаны. Эти культуры переносят корневую гниль, которая поражает клубнику [2]. Лучшими предшественниками для клубники будут бобовые, морковь и петрушка.
В идеале готовить грядку для пересадки клубники нужно с момента первой посадки или на второй год. В это время на ней лучше всего выращивать любые «зеленые» культуры: салат, редис и укроп. Непосредственно перед тем, как перевозить клубнику на новую почву, стоит сделать следующее:
- Очистите грядку от сорняков. Землю можно прополоть вручную от сорняков или перепахать садовым инструментом. В последнем случае, сделайте это в начале сезона или еще раньше. Пересадка клубники в только что разрыхленный грунт — не самая лучшая идея. Так как в нем будет особенно много насекомых и других обитателей.
- Проверьте грунт. Лучше всего клубника растет на песчаной и богатой органическими веществами почве: влажностью 70−80% и с pH 5,5−6,5. Земля должна быть хорошо дренирована, а участков, которые долго остаются влажными, лучше избегать.
- Обогатите почву. Если грунт не отвечает требованиям, которые любит клубника, то улучшить структуру можно еще при перекопке. Если земля слишком тяжелая, то внесите в нее песок: примерно четверть ведра на квадратный метр. Когда грунт чрезмерно песчаный, добавьте глины — ведро на квадратный метр [3].
- Продезинфицируйте грядку. Избавиться от вредных патогенов в грунте помогут специальные добавки как химические, так и органические. Их вносят минимум за две недели до высадки растения. Для этого используют фунгициды или 1% раствор медного купороса [3].
- Внесите удобрения. Предварительно почву можно обогатить компостом или навозом [4].
Пересадка клубники осенью: инструкция
Пересадку клубники выполняют примерно так же, как и посадку новых растений. Разница — на этапе подготовки растений. При переносе уже имеющейся клубники не придется заранее «размораживать» или активировать растения, как в случае с саженцами фриго. Поэтапно пересадка клубники на новую грядку выглядит так:
- Отберите кусты. Решите, какие кусты клубники со старой грядки переедут осенью на новую. Посчитайте их количество, оно понадобится на следующем шаге.
- Определите схему. Кусты клубники сажают на расстоянии минимум 15−20 см друг от друга. Наиболее популярные схемы: рядами, зигзагами или в шахматном порядке. Выберите наиболее оптимальную для вашей гряды с учетом ее размеров и количества кустов.
- Подготовьте лунки. У клубники поверхностная корневая система, поэтому корни не опускают сильно в грунт. В среднем лунки выкапывают на глубину до 10 см.
- Выкопайте куст. Важно пересаживать по одному кусту. Не стоит выкапывать всю клубнику сразу и переносить ее по очереди. Работают с растениями по одному: нужно выкопать один куст, разделить его, посадить на новое место и только потом перейти к следующему.
- Обработайте корни. Перед тем, как переносить клубнику в новый грунт, пропитайте корни фунгицидами либо замочите их в навозно-глиняной болтушке (соотношение один к трем). На молодых кустах удалите цветонос и листья, оставив до трех центральных [5].
- Посадите в новое место. Поместите кусты клубники в новые лунки, аккуратно присыпьте сверху грунтом, утрамбуйте и полейте водой.
Пример и схемы пересадки клубники с четырьмя грядками:
Первый год. В конце первого года пересадите осенью несколько здоровых, хорошо укоренившихся растений на новую грядку (№ 2) [6].
Второй год. В течение сезона клубника на грядке № 2 даст побеги, а на грядке № 1 будет хороший урожай (так как это будут уже двухлетние растения). Осенью пересадите побеги с грядки № 2 на № 3.
Третий год. К этому времени клубника на грядке № 1 уже подойдет к концу цикла максимальной урожайности. При этом на гряде № 2 и № 3 плодов будет больше всего. В конце сезона удалите все отжившие кусты клубники с грядки № 1, выполнив пересадку с грядок № 2 и № 3 по аналогичной схеме.
Четвертый год. Грядку № 1 полностью освобождают от кустов клубники, которые к этому времени уже не принесут ягод. Очистите ее от старых растений, перекопайте грунт, внесите удобрения и улучшите структуру почвы. Пока земля отдыхает на грядке № 1, на ней можно высадить растения, хорошо соседствующие с клубникой: горох, зелень или салат.
Уход за клубникой после пересадки
После пересадки клубнику нужно хорошо пролить и внести удобрения. Осенью клубнику подкармливают двумя видами удобрений [7]:
- Органические: птичий помет, коровяк, зольный настой или навозная жижа;
- Минеральные: калийная соль, нитрофоска.
Перед наступлением зимы клубнику обязательно мульчируют (покрытие земли слоем органических (или неорганических) остатков), чтобы защитить растения от сильных холодов. Для укрытия прикорневой зоны и земли между рядами используют солому [8].