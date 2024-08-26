Сохраните участок. Как спасти почву в конце августа
Ученые называют эту систему агротехнических работ «чистым паром».
Ученые называют эту систему агротехнических работ «чистым паром».
Как бы нам не хотелось, чтобы так было, и что мы зачастую воспринимаем, как должное — на поверку совсем не так. Показатели плодородия почвы не всегда постоянны, к сожалению, со временем уменьшаются.
Множество факторов влияет на это: изменения климата, нарушения структуры во время обработки почвы, необоснованное количество вносимых химических удобрений, пестицидов и гербицидов, разнообразие выращиваемых садовых и огородных культур, пренебрежение принципами севооборотов, засоление, эрозия, выветривание и вымывание, другие.
Занимаясь посадкой любимых и привычных культур, уходом за ними, сбором урожая, мы зачастую не очень много внимания уделяем тому, без чего невозможно получать щедрые и качественные урожаи — состоянию почвы в саду, на огородных грядках, в цветниках. А ведь начало-начал всему, ради чего мы трудимся на своих участках, в прямой зависимости — плодородие почвы = хороший урожай.
Умение успешного хозяина свести до минимума факторы и причины, ухудшающие плодородие почвы на участке и поднять до максимума все, что способно его увеличивать, очень важно. Этому стоит уделять пристальное внимание, изучать и познавать опыт, применять на практике.
Одно из радикальных решений при первых признаках истощения почвы — дать ей отдохнуть, оставить без посадок и посевов не менее, чем на год. Ученые называют эту систему агротехнических работ — чистый пар. Такой отдых будет на пользу земельному участку. Безусловно, мало найдется садоводов, которые выдержат целый год не заниматься «земельными» работами, хотя и в такой ситуации работы будет достаточно, сорняки выпалывать необходимо, бороться с нежданными гостями на участке.
На деле поступают так: оставляют часть участка под пар, остальные засаживают, ежегодно чередуя. Если определили, какой участок будет в следующем году отдыхать, после сбора урожая на нем перекопайте грунт таким образом, чтобы верхний слой был перевернут донизу.
Сорняки обязательно нужно выполоть или скосить. Собранные сорняки, у которых еще не успели сформироваться семена, надо заделать в грунт. Крупные сорняки лучше измельчить и только потом заделать в грунт. Под шаром земли такие растительные отходы будут разлагаться, отдавая полезные вещества почве. Сорная растительность богата микроэлементами, которые она достает и «выкачивает» из глубины. Обогатить такими микроэлементами верхние слои почвы поможет заделка отходов в землю, применение приготовленных из них компоста, мульчи, травяных удобрений. Это один из методов оздоровления почвы.