Вильфанд сообщил, что в пяти регионах России наблюдается летняя межень

«Летняя межень сейчас наблюдается в Якутске на реке Лена, в Сыктывкаре аналогичная ситуация, там затруднено судоходство: лодки плавают, а корабли не ходят, потому что уровень воды ниже опасной отметки», — сказал он.
Вильфанд добавил, что подобная ситуация образовалась и на реке Вятка города Котельнич в Кировской области, а также в Алтайском крае на реке Бия и в Новосибирске на реке Обь. «[В перечисленных регионах] судоходство сейчас не разрешено. Сохранится уровень опасно низкой отметки в ближайшее время», — подытожил руководитель Гидрометцентра.