02:18 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил, что в пяти регионах России наблюдается летняя межень

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Летняя межень, затрудняющая судоходство, сохранится в ближайшее время в пяти регионах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

«Летняя межень сейчас наблюдается в Якутске на реке Лена, в Сыктывкаре аналогичная ситуация, там затруднено судоходство: лодки плавают, а корабли не ходят, потому что уровень воды ниже опасной отметки», — сказал он.

Вильфанд добавил, что подобная ситуация образовалась и на реке Вятка города Котельнич в Кировской области, а также в Алтайском крае на реке Бия и в Новосибирске на реке Обь. «[В перечисленных регионах] судоходство сейчас не разрешено. Сохранится уровень опасно низкой отметки в ближайшее время», — подытожил руководитель Гидрометцентра.

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