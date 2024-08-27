В союзе дачников рассказали, что можно посадить на огороде в конце лета
Последние дни августа и первые недели сентября принесут с собой жару в европейскую часть России. Для дачников, стремящихся извлечь максимум пользы из своего участка, это время представляется как испытанием, так и возможностью одновременно. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 27 августа рассказал «Известиям», как воспользоваться жарой, чтобы повысить урожайность, и какие культуры еще можно успеть посадить.