02:44 (мск), источник: Известия

В союзе дачников рассказали, что можно посадить на огороде в конце лета

Последние дни августа и первые недели сентября принесут с собой жару в европейскую часть России. Для дачников, стремящихся извлечь максимум пользы из своего участка, это время представляется как испытанием, так и возможностью одновременно. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 27 августа рассказал «Известиям», как воспользоваться жарой, чтобы повысить урожайность, и какие культуры еще можно успеть посадить.

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Источник: РИА "Новости"

«Поливайте растения именно в эти периоды, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Легкое мульчирование почвы поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева. Использование специальных сеток или временных затеняющих конструкций поможет снизить воздействие солнца. Установите капельное орошение для равномерного полива и предотвращения пересушивания почвы», — сказал эксперт.

Используйте компост и другие органические удобрения для улучшения состояния почвы. Внесите необходимые микро- и макроэлементы для стимулирования роста растений, рекомендовал Чаплин. Уберите сорняки, ведь они отнимают у культурных растений влагу и питательные вещества. Обратите внимание на состояние поверхностей теплиц и парников, обеспечьте надежную вентиляцию, добавил депутат.

По его словам, есть культуры, которые еще можно успеть посадить.

«Шпинат: быстрорастущая зелень, готовая к сбору через 15−30 дней. Лук на зелень: можно посадить как из семян, так и из севка. Руккола: еще одна быстрорастущая зеленная культура, которая займет около 20−25 дней до сбора урожая. Редис: быстрорастущая культура, которая готова к сбору через 18−24 дня после посадки. Салат: листовые сорта салатов также успевают дозреть за 20−35 дней. Укроп и петрушка: эти травы растут весьма быстро и могут быть использованы для подзимнего сбора», — сказал он.

В апреле Чаплин отметил в беседе с «Известиями», что дачникам необходимо вовремя вызывать специализированные службы и уничтожать запрещенные растения, так как делать это самостоятельно неэффективно и опасно. Например, штраф за борщевик для граждан — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. За другие опасные растения в зависимости от вреда — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

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