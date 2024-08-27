06:18 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд сообщил о снижении пожароопасности в азиатской части России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Значительное уменьшение пожароопасности прогнозируется в азиатской части России, это связано с понижением температуры. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В течение этой недели существенно уменьшается пожароопасность в азиатской части страны, это связано с понижением температуры на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии. Отклонения от нормы в регионе составляют около трех градусов, при невысокой температуре уже и пожароопасность станет невелика», — сообщил он.

Метеоролог добавил, что условий для возникновения новых природных пожаров нет. На северной половине Якутии максимальная температура ночью составляет 7 — 12 градусов, что является признаком приближающихся заморозков в регионе. Дневные температуры — ниже 20 градусов, они отмечаются в диапазоне 14 — 20 градусов.

По данным Гидрометцентра, дневные температуры на Чукотке составляют около 7 — 13 градусов, в Магаданской области — 12 — 14 градусов.

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