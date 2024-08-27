Вильфанд сообщил о снижении пожароопасности в азиатской части России

«В течение этой недели существенно уменьшается пожароопасность в азиатской части страны, это связано с понижением температуры на Чукотке, в Магаданской области и в Якутии. Отклонения от нормы в регионе составляют около трех градусов, при невысокой температуре уже и пожароопасность станет невелика», — сообщил он.
Метеоролог добавил, что условий для возникновения новых природных пожаров нет. На северной половине Якутии максимальная температура ночью составляет 7 — 12 градусов, что является признаком приближающихся заморозков в регионе. Дневные температуры — ниже 20 градусов, они отмечаются в диапазоне 14 — 20 градусов.
По данным Гидрометцентра, дневные температуры на Чукотке составляют около 7 — 13 градусов, в Магаданской области — 12 — 14 градусов.