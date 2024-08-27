Где в сентябре теплое море в России
Сентябрь считается бархатным сезоном.
Сентябрь считается бархатным сезоном.
Сентябрь на море называют бархатным сезоном. Многим по вкусу именно это время для отпуска, ведь на курортах меньше людей и цены становятся ниже. А кроме того, спадает знойная погода, но море еще теплое.
В Сочи сентябрь — идеальное время. Осень в субтропическом климате всегда мягкая и теплая, меньше духоты и перепадов давления. Такая погода лучше подходит для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем здешнее лето. Вода в Черном море возле Сочи в сентябре прогревается до очень комфортных +25 °С.
В Краснодарском крае есть и другие популярные курорты, например Туапсе. Для детей тут устроен аквапарк, работает дельфинарий. Также здесь живописные водопады и можно отправиться на прогулку по морскому порту. Пляжи чистые, но галечные. Температура воды держится на отметке в 23 градуса.
В Краснодарском крае можно отправиться также в Анапу — здесь, помимо пляжного отдыха, можно посетить немало интересных экскурсий. Есть в Анапе и целебные грязи, а пляжи — песчаные. Вода в Черном море в районе Анапы прогревается до 23 градусов.
Новороссийск — крупнейший торговый порт и промышленный центр. Город расположен в Цемесской бухте, и туристы отмечают, что море здесь чистое, а цены невысокие. Температура воды в сентябре держится на уровне 23 градусов, к концу месяца вода будет 19 градусов.
В Дагестане есть популярное у туристов место, где можно совместить морской отдых и поездку в горы, — это Дербент. Вход в море в Дербенте достаточно пологий, и он прекрасно подойдет для малышей. Каспийское море в этих местах в сентябре прогревается до 24 градусов.
В Приморском крае, в Хасанском районе, можно захватить теплые деньки в самом начале месяца. Пляж бухты Астафьева — прекрасное песчаное место с лазурной и прозрачной водой. В Японском море в сентябре температура достаточно прохладная — 18 градусов.