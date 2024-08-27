Ливневые осадки затопили Сочи. Посмотрите на разгул стихии
За сутки в городе выпало до 89 мм осадков.
За сутки в городе выпало до 89 мм осадков.
В ночь на 27 августа в Сочи прошел мощный ливень. Осадки выпали на четвертые сутки действия штормового предупреждения, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале. Многие улицы и дороги оказались подтоплены. Жители города делятся кадрами разгула стихии в социальных сетях.
Штормовое предупреждение в регионе было объявлено 23 августа, 25-го числа его продлили до понедельника. В городе прогнозировались сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15−17 м/с. Непогода не заставила себя ждать: в ночь на вторник на город обрушились залповые дожди.
По словам Прошунина, больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм. Уровень воды достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. Поступали также сообщения об упавших деревьях и подтоплениях на дорогах. При этом остальные районы, по словам мэра, непогода практически не затронула.
Глава города также сообщил, что с последствиями разгула стихии в ночь на 27 августа справлялись почти 60 человек и 38 единиц техники.
«Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте. В селе Красная Воля оползень на дороге ликвидировали к четырем утра», — отметил мэр.
Из-за ливня восемь самолетов ушли на запасные аэродромы. При этом в пресс-службе аэропорта отметили, что воздушная гавань работала по фактической погоде и продолжила обслуживать пассажиров и авиакомпании.
По словам синоптика Татьяны Поздняковой, причиной залпового ливня стал фронт окклюзии небольшого циклона, который сформировался над Черным морем. По ее словам, за сутки в городе выпало до 89 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Она также отметила, что рекордные осадки в Сочи продлятся недолго: уже сегодня зона ненастья покинет курорт, дожди уйдут на Керченский пролив.
Синоптик также напомнила, что до этого самый сильный дождь 26 августа в Сочи наблюдался в 1960 году, тогда выпало 64 мм осадков. Тогда, более 60 лет назад, город в полном смысле утонул: по дорогам текла вода вперемешку с землей, «плавали» машины. Над морем формировались смерчи, которые, по счастью, не выходили на сушу.
Ранее мощный разгул стихии в Сочи произошел в конце июня. Тогда у берегов курорта образовался мощный смерч, который, впрочем, не дошел до суши, но успел напугать местных жителей и туристов. Спасатели не допускали отдыхающих к воде, а жителям и гостям курорта рекомендовалось не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.