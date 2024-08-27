В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности вновь ввели на территории Москвы из-за жары, сообщает Гидрометцентр РФ.
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности вновь ввели на территории Москвы из-за жары, сообщает Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, в период с 11:00 до 18:00 в столице ожидается «местами более плюс 30 градусов». Данный уровень, как напомнили метеорологи, является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее в Гидрометцентре РФ отмечали, что в начале и середине текущей недели в мегаполисе ожидается жаркая погода, а кратковременные дожди могут пройти лишь местами в среду, 28 августа. «В последующие дни дневные показания термометров понизятся на 1−2 градуса», — сказали синоптики. При этом значения средней суточной температуры воздуха в столичном регионе будут превышать климатическую норму последней декады августа на 6 градусов.
В Комплексе городского хозяйства мэрии Москвы, в свою очередь, предупредили граждан о мерах безопасности при сильной жаре. В частности, здесь рекомендуют избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах. Столичный же департамент транспорта рекомендовал автомобилистам проветривать машины перед поездкой.
Жаркая погода отмечалась в Москве и области также 26 августа, из-за чего синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности. В частности, по данным Гидрометцентра РФ, выше всего столбики термометров в первый рабочий день поднялись в центре города, где метеостанция в районе гостиницы «Балчуг» зафиксировала плюс 30,3 градуса. В настоящее время на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся до 27,2 градуса.