Видео: люди «застряли» на высоте 75 м на аттракционе во время шторма
В мексиканском лунапарке посетители аттракциона Supergirl Sky Flight были вынуждены дожидаться окончания шторма на высоте 75 метров. Очевидцы засняли инцидент на видео.
В мексиканском лунапарке посетители аттракциона Supergirl Sky Flight были вынуждены дожидаться окончания шторма на высоте 75 метров. Очевидцы засняли инцидент на видео.
В мексиканском лунапарке во время сильного шторма перестал работать аттракцион Supergirl Sky Flight. Посетители были вынуждены дождаться устранения неполадок на высоте 75 метров.
Около 10 минут гости ожидали отряд спасателей, «зависнув» на тросах во время сильного ветра и дождя. Позднее представители парка сообщили, что аттракционы возобновили работу по окончании шторма, а пострадавших из-за инцидента не было.
Ранее очевидцы засняли, как два верблюда, Сэмпсон и Арти, сбежали из детского контактного зоопарка в парке аттракционов «Cedar Point» в Огайо, США.
Кристина Корчанова