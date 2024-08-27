Народные приметы на 28 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 28 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 28 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В православной церкви 28 августа отмечается Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в православной, и в католической церкви он посвящен дате кончины Божией Матери.
С Успением связано множество запретов и разрешений. Рассказываем, какие народные приметы есть на 28 августа в 2024 году.
С Успением связаны следующие приметы погоды:
В старину 28 августа молодежь присматривалась к представителям противоположного пола. В давние времена говорили, что если девушка с Успения до Покрова не выйдет замуж, то еще целый год будет сидеть в девках.
28 августа считается хорошим днем, чтобы заняться хобби и сделать что-то своими руками — сплести браслет, связать шарф, изготовить посуду и так далее. В народе говорили, что вещь, которая была изготовлена в эту дату, будет прочной и прослужит долго.
28 августа заканчивается Успенский пост, поэтому верующим можно вернуть в рацион мясо, молоко и выпечку. Обязательно было отведать на Успение свежего хлеба — он служил символом богатой и счастливой жизни. А важное дело закончить — в прибыли.
Согласно поверьям, 28 августа женщинам нельзя ссориться со своим мужем. Любой разлад может привести не только к затяжным трудностям в браке, но еще и к разводу.
Желательно и вовсе ни с кем не ругаться на Успение, иначе конфликты затянутся надолго.
Строго-настрого запрещается 28 августа гулять босиком по траве, а также прыгать и бегать по земле. В народе говорят, что в этот день у земли именины, поэтому ее нельзя лишний раз тревожить. В старину из-за этого выбирали обувь с плоской подошвой, и главное, чтобы она была удобной. Если на Успение натереть ноги, то можно лишиться радости в ближайшее время.
Не стоит заниматься в эту дату тяжелым трудом, уборкой и стиркой. Считается, что это тяжкий грех.
Женщинам, особенно незамужним запрещено стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде. Иначе можно навлечь на себя и всю свою семью беду. И она придет еще и в том случае, если жечь свечи в доме и разжигать костры.
Стоит аккуратно обращаться с острыми предметами. Говорят, если уколоться или порезаться, в дом придет беда.
Помимо прочего, нельзя ронять с обеденного стола продукты, и особенно хлеб. Считается, что даже упавшая крошка может привести к проблемам со здоровьем.
Анна Морозова