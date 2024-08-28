17:58 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 29 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 29 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Сейчас в Олбани: +25° 4 м/с 74% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: Rhys Kentish/CC0

В народном календаре на 29 августа выпадает Третий Спас — Спас Нерукотворный. Полное название праздника — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Нерукотворным образом Христа называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе (платке) и на глиняной доске. Эта традиция исходит от образа, который появился на полотенце после того, как Господь вытер им лицо после умывания.

Рассказываем, какие народные приметы связаны с 29 августа 2024 года.

Приметы погоды 29 августа

Следите за птицами и звездами 29 августа, чтобы предугадать погоду на осень. И вот, о чем говорят некоторые явления:

  • если журавли улетают на юг, то на Покров (14 октября) будет морозно, а если же птицы остаются в тех широтах, в которых провели все лето, то до зимы холодов можно не ждать;
  • дожди и грозы 29 августа предвещают теплую осень;
  • звезды белые и яркие — к сухой, ясной погоде, а если их видно только через слой облаков — к сильному ветру;
  • если на Третий Спас на воде нет волн, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей;
  • туман утром — к погожему сентябрю;
  • ждите дождливый октябрь, если утром 29 августа на траве много росы.

Что можно делать 29 августа

В народе считали, что найти в Третий Спас орех-двойчатку или тройчатку (сросшиеся два и три ореха соответственно) — к богатству. Их можно положить в кошелек — тогда весь год будет очень удачным в финансовом плане.

Есть еще одна примета, связанная с орехами. Раньше считалось, что первый съеденный орех предскажет будущее. Если он сладкий, то впереди ждет счастье и благополучие, а если горький — трудностей и разочарований избежать не получится.

Также было принято делать из орехов обереги, которые защитят от нечистой силы.

Чтобы не провести весь последующий год в одиночестве, в народе считалось, что нужно обязательно собраться за столом большой компанией. А чтобы удачу принести себе и в свой дом, 29 августа можно купить любую ткань. Холст, приобретенный в этот день, может стать талисманом, защищающим от невзгод и бед.

Помимо прочего, 29 августа отлично подходит для любых занятий с растениями, сбора урожая и работ в огороде.

Также 29 августа считался благоприятным днем для совершения путешествий.

Что запрещено делать 29 августа

На Третий Спас Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, а также ссориться и обижать близких. Считается, что вся негативная энергия вернется бумерангом.

Если вы собрались в лес, не ходите туда одни. Дело в том, что леса обладают особой силой, которая может не только затруднить поиски дороги домой, но и привести к прочим неприятностям.

Чтобы не навлечь на себя несчастья, нельзя стричься на Третий Спас. Также нежелательно стирать вещи и убираться дома. Того, кто ослушается, ждут финансовые проблемы и убытки.

Неприятности ждут и тех, кто наступит даже на крошку хлеба. А если сознательно плохо обращаться с выпечкой, то есть кидаться ей и бросать на пол, то скоро наступят большие трудности. Также желательно не вытираться полотенцем другого человека — можно навлечь на себя его болезни.

Также 29 августа не стоит лениться и бездельничать, так как это может привести к проблемам на работе в ближайшем будущем.

Помимо прочего, не стоит есть блюда без добавления орехов, иначе в будущем придется столкнуться со сложностями в финансовой сфере.

Анна Морозова

MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»