Новогоднее землетрясение в Японии обладало двумя эпицентрами
Такое ученые видели скорее в симуляциях, чем в реальной жизни.
Такое ученые видели скорее в симуляциях, чем в реальной жизни.
В Японии 1 января 2024 года, а полуострове Ното в префектуре Исикава произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В результате природного катаклизма погибли 339 человек, трое пропали без вести, еще 1300 пострадали, а 564 тысячи строений было разрушено.
Землетрясение стало не только самым смертоносным за последние 13 лет, но и очень примечательным с научной точки зрения. Проанализировав его, ученые из Франции, Японии, Китая и США выяснили, что у подземных толчков было два эпицентра. И исследование опубликовано в журнале Science.
Землетрясения происходят из-за перемещающихся масс в земной коре. Одна такая масса в любой момент времени начинает двигаться чуть быстрее или в ином направлении, чем соседняя. Так возникает разлом.
В разломе может возникнуть так называемый барьер — своеобразный мостик из особо прочных пород, сдерживающих взаимное движение по обе стороны разлома. В таких шероховатостях накапливается огромное количество энергии.
В какой-то момент барьер не выдерживает и ломается, высвобождая всю накопленную энергию. В результате происходит мощное землетрясение.
Крупному новогоднему землетрясению в Японии предшествовала серия меньших, продолжавшаяся с декабря 2020 года. Среди них были как мощные (магнитудой до 6,5), так и почти незаметные без сейсмометра. Судя по всему, их было недостаточно, чтобы сломать барьер на глубине 10−16 километров.
В январе два меньших землетрясения произошли почти одновременно с двух разных сторон барьера, которые и стали причиной его разрушения. Так, высвободилось колоссальное количество энергии. Ученые такое наблюдали скорее в симуляциях, чем в реальной жизни.
Авторы новой работы считают, что такая цепная природа мощных землетрясений может быть довольно распространена. Однако увидеть подобное явление получилось только сейчас благодаря высокому разрешению японской сети сейсмологических станций, высокоточным измерениям на основе данных GPS и спутниковым наблюдениям.
Полученные результаты исследования землетрясения в Японии позволят усовершенствовать модели и повысить точность прогнозирования мощных землетрясений.
Ранее на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,2.