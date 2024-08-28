Вильфанд прогнозирует превышение неблагоприятной отметки на пяти реках

«В Приморском крае превышение неблагоприятной отметки отмечается на реках Уссури, Илистая и Бикин до 30 августа. Вода сходит, но очень медленно и при любых других осадках, которые начнутся опять, может быть подъем», — сообщил метеоролог.
Аналогичная ситуация ожидается на реках Уссури и Амур в Хабаровском крае, а также в Забайкальском крае на реке Онон.
По его словам, такая ситуация связана с прошедшими сильными дождями. В ближайшее время локальные и интенсивные осадки приведут к переполнению горных рек Краснодарского края. Однако опасное явление на реке Хоста, которое фиксировалось во вторник и вызвало подтопления в Хосте Краснодарского края, будет завершаться.