09:44 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует превышение неблагоприятной отметки на пяти реках

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Превышение неблагоприятной отметки прогнозируется как минимум на пяти реках России из-за прошедших осадков. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Wren Meinberg/CC0

«В Приморском крае превышение неблагоприятной отметки отмечается на реках Уссури, Илистая и Бикин до 30 августа. Вода сходит, но очень медленно и при любых других осадках, которые начнутся опять, может быть подъем», — сообщил метеоролог.

Аналогичная ситуация ожидается на реках Уссури и Амур в Хабаровском крае, а также в Забайкальском крае на реке Онон.

По его словам, такая ситуация связана с прошедшими сильными дождями. В ближайшее время локальные и интенсивные осадки приведут к переполнению горных рек Краснодарского края. Однако опасное явление на реке Хоста, которое фиксировалось во вторник и вызвало подтопления в Хосте Краснодарского края, будет завершаться.

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