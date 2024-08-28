08:35 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует теплые конец лета и начало осени на европейской части РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конец августа и начало сентября на европейской части России будет очень теплым. Дневная температура на 6−9 градусов выше климатической нормы прогнозируется на юге Центрального федерального округа (ЦФО) со среды по воскресенье, она составит 26−33 градуса, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Конец лета, начало сентября на европейской территории России очень теплое, чрезвычайно теплое. На юге Центрального федерального округа: в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6−9 градусов выше нормы, она составит 26−33 градуса», — сообщил Вильфанд.

По словам метеоролога, в аналогичный период температура на 5−7 градусов выше нормы ожидается в трех областях ЦФО: в Тверской — 24−28, Московской — 27−30, Смоленской — 26−29 градусов.

Он уточнил, что в Мурманской области температура будет превышать климатическую норму на 7 градусов, значения будут наблюдаться в диапазоне 20−23 градусов. В Ленинградской области с 30 августа по 1 сентября прогнозируется температура на 6−7 градусов выше нормы — 24−26. И в Псковской области на 5−7 градусов выше нормы — 23−28.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области с 28 августа по 1 сентября температура выше нормы на 5−8 градусов и ее диапазон максимальных значений — 33−36. Это действительно очень значительная аномалия», — заключил Вильфанд.

По его словам, 26 августа были отмечены температурные рекорды: в Вологде абсолютный температурный максимум для этого дня составил 28,7 градуса, ранее рекорд наблюдался в 1970 году и показатель температуры был 28,2. Также новый рекорд появился и в Салехарде, температура составила 21,8 градуса.

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