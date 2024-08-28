08:29 (мск), источник: © РИА Новости

На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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Источник: NASA

«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что, вероятно, эта магнитная буря окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.

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