На Земле началась магнитная буря
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магнитная буря средней интенсивности началась на Земле в среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что, вероятно, эта магнитная буря окажется непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.