Как вырастить укроп: пошаговая инструкция для садоводов

Одним из самых неприхотливых растений, которое можно легко вырастить в домашних условиях, считается укроп. Эта свежая зелень широко используется в приготовлении различных изысканных блюд и консервации. Посадить пряную культуру смогут даже начинающие садоводы и огородники. Совместно с экспертом разберемся, как вырастить укроп на рассаду и в открытом грунте, а также составим пошаговую инструкцию.
Как выбрать семена укропа для выращивания
Эта зелень относится к виду травянистых однолетний растений, выращивается как популярная пряная огородная культура. Сажают обычно укроп на открытом участке или в теплице, а иногда и в квартире на балконе. Для того чтобы получить здоровый и богатый урожай, необходимо учитывать несколько важных особенностей:
1. Выбор сорта. В зависимости от вида и срока созревания, можно определиться с сортом укропа. Условно культуру можно разделить на два вида.
Первый вид сажают на зелень для употребления в пищу. Этот вид характеризуется пышными листьями и быстрым ростом. По большей части это сорта среднего и позднего срока созревания. Среднеспелые сорта можно срезать после 40—55 дней, так как они дают хороший урожай. Популярные сорта для посадки: «иней», «амбрелла», «алмаз», «макс». Они подходят для многоразовой срезки.
Позднеспелые сорта укропа созревают за 50—65 дней, имеют более длительный период сбора урожая. Из разнообразия сортов можно выбрать, например: «салют», «букет», «узоры».
Второй вид выращивают для стеблей и зонтиков. Он отличается тем, что рано выбрасывает цветоносы и вступает в стадию плодоношения. К этому виду относятся ранние сорта: «грибовский», «зонтик», «самоцвет», «гренадер», «аврора». Они созревают за 30—45 дней. Именно эти сорта практически не имеют листьев. Их сажают для того, чтобы использовать стебли и зонтики в кулинарии и консервации.
2. Срок годности. Семена укропа сохраняют всхожесть в течение 3—4 лет. Чем больше времени прошло с момента сбора посевного материала, тем больше вероятность получить непригодные саженцы. Молодые зернышки укропа имеют яркий аромат. Но если запаха нет, то лучше их не сажать.
3. Климатические особенности. Оптимальный сорт выбирается в соответствии с погодными условиями местности. Укроп хорошо растет в умеренном климате с прохладными ночами.
Далее расскажем про оптимальное время посадки укропа в разных уголках страны.
Сажать растение можно с ранней весны и до поздней осени. Однако рекомендуется ориентироваться и на климатические особенности местности.
Обычно посадку весной проводят с середины марта и до конца мая, когда температура поднимется до +2…+5 °C. Летом сажать укроп можно каждый месяц. Так на столе всегда будет ароматная, свежая и молодая зелень. Культура легко переносит легкие заморозки до −5 °C. Осенняя посадка дает возможность продлить сезон сбора урожая. Озимый укроп, посаженный осенью, переносит зимние морозы и дает раннюю зелень весной.
В зависимости от погодных условий северных регионов — Урала, Сибири, Ленинградской области — посадку растения обычно проводят в последних числах мая или в начале июня. В южном климате можно начинать выращивать эту культуру уже в конце марта. Для центральных районов России благоприятное время — это середина марта или первые числа апреля.
Пошаговая инструкция, как вырастить рассаду укропа
Выращивание рассадным методом — простой и доступный способ получить ранний урожай зелени. Растение не имеет каких-либо сложностей в посадке. Однако нужно знать, что даже этой пряной культуре необходима предпосевная обработка. Это связано с тем, что в плодах укропа содержится огромное количество масел (жирные — 15—18%, эфирные — 1,5—2,5%). Из-за этого сеянцы достаточно трудно прорастают.
Далее представлена пошаговая инструкция, которая поможет вам вырастить крепкую и здоровую рассаду укропа.
Как и для большинства травяных культур, земля должна обладать питательными элементами и отличным воздухообменом. Грунт для посадки можно купить в магазине или подготовить самостоятельно, смешав землю и перегной в пропорции 1:1.
Рассаду можно выращивать в торфяных горшках и пластиковых контейнерах. Главное, чтобы в них были специальные дренажные отверстия для отвода воды.
«Чтобы добиться 100% всходов, семена за сутки перед посадкой замачивают в горячей воде. По возможности используют ситечко как для просеивания сахарной пудры, чтобы мелкие семена не проваливались в отверстия. Несколько раз в день воду меняют, это нужно для того, чтобы смыть с семени эфирные масла, которые задерживают прорастание», — советует Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород».
Для того чтобы провести обеззараживание, зернышки погружают в 1%-й раствор марганцовки на несколько часов, после промывают в чистой воде. Перед посадкой почву нужно полить, далее аккуратно посеять семена, равномерно распределяя на поверхности. Затем засыпать грунтом, оставляя около 1 см от верхнего края. После высадки землю немного опрыскивают водой из пульверизатора и накрывают пленкой.
Следуя несложным рекомендациям и сажая укроп рассадным методом, можно насладиться свежим укропом на месяц раньше обычных сроков. Далее рассмотрим основные аспекты ухода.
Рассада укропа требует регулярного увлажнения почвы. Однако перелив может привести к застою влаги в почве и к гниению корневой системы.
Обеспечение достаточного освещения
Рассаду в емкостях нужно ставить на место с хорошим освещением. Саженцам необходим солнечный свет около 12 часов в сутки. Если не хватает естественного освещения, советуем использовать фитолампу.
Поддержание температуры и влажности
До появления всходов саженцы укропа должны находиться дома, оптимальная температура в помещении — примерно +18…+20 °C. Через 5—7 дней после прорастания рассаду переносят на балкон с пониженной температурой (примерно +10…+15 °C) на несколько дней. Затем возвращают в помещение с прежней температурой — около +19…+20 °C.
Правила пересадки рассады укропа в грунт
В этом разделе будут подробно описаны все аспекты пикировки растения, включая выбор времени и места и подготовку почвы. Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно пересадить укроп.
1. Выбор места для выращивания укропа
Чтобы на столе весь сезон была вкусная и душистая зелень, необходимо правильно выбрать место для посадки укропа. Эта пряная культура светолюбива, поэтому обязательно выбирайте участок с большим количеством солнечного или искусственного света.
Земля должна быть рыхлой, легкой и без песка. Лучше выбирать участок, на котором не застаивается влага, поэтому не рекомендуется сажать укроп в низинах или где есть грунтовые воды.
«Укроп предпочитает рыхлую, плодородную почву, по возможности с нейтральной реакцией. В кислый грунт лучше добавить удобрение “Биогумус”, тогда укроп “смирится” с небольшой кислинкой, если почва будет насыщенной и питательной. Желательно, чтобы почва была без сорняков, потому что растение имеет слабые всходы и первые три недели оно не выдержит конкуренции с всходами сорной травы», — поделилась Светлана Самойлова.
Чтобы вырастить укроп в этом помещении, нужно создать достаточное освещение для саженцев. При этом температура воздуха не должна падать ниже +18…+20 °C, уровень влажности — около 50—66%.
Для подготовки почвы (6—8 кв. м) используют перегной с добавлением в него мочевины (25—30 г), суперфосфата (15—20 г) и калийной соли (15—20 г). За сутки до высадки необходимо аккуратно разрыхлить землю. Затем можно приступить к посадке, делая бороздки. Сеять все семена сразу не нужно, лучше высаживать частями через каждые 10—14 дней, чтобы укроп был свежим постоянно.
В качестве подкормки применяется удобрение с азотом. Например, раствор из воды и коровяка в соотношении 10:1. Советуем не забывать о своевременном рыхлении грунта и прореживании всходов укропа.
Если нет частного дома или дачи с участком — не беда, сочный укроп можно вырастить и на балконе. Нужно выбрать контейнер (глубина около 20 см) с дренажными отверстиями. Важно тщательно промыть емкость и продезинфицировать марганцовкой. Готовый рыхлый грунт для рассады можно приобрести в магазине. Подготовка семян простая: нужно замочить их в воде на сутки, меняя жидкость каждые 4—5 часов. Затем обеззаразить семена в растворе марганцовки.
Укроп не любит тень. Лучше всего ставить контейнеры с саженцами на солнечное место и периодически менять стороны, чтобы растение получало свет равномерно по всей площади контейнера. Зимой советуем использовать фитолампу.
Процесс посадки укропа на подоконнике такой же, как и на балконе. Способ высадки и емкости для выращивания можно использовать те же самые.
Затем делать нужно все как в открытом грунте: подготовить и сеять семена, поливать и опрыскивать всходы. Зимой понадобится искусственный свет. Лучше держать молодые саженцы вдали от отопительных приборов, чтобы не пересушить, иначе они погибнут.
Желательно подготовить землю под посадку укропа заранее, еще осенью. Для этого достаточно очистить грядку от предыдущих растений. Затем добавить в грунт органические и минеральные удобрения, после чего перекопать этот участок.
Весной почву нужно разрыхлить и выровнять. Далее провести борозды (глубина 1—1,5 см) и обильно полить водой. Но если земля очень влажная, поливать не нужно.
Лучше сажать укроп в почве, где до него росли лук, чеснок, тыквы, баклажаны, картофель. Не рекомендуется сажать зелень после таких предшественников, как сельдерей, петрушка, фенхель, морковь и тмин.
Эта пряная культура не боится заморозков и холодов, поэтому сеять укроп под зиму можно и даже нужно. В Центральной России зелень сажают в последних числах октября и начале ноября. Высаживают сухими семенами в заранее подготовленные бороздки, далее засыпают рыхлой почвой с добавлением торфа.
Проводить посадку семян укропа можно двумя способами. Первый метод — самый простой. На подготовленной почве делают бороздки (примерная глубина 1,5—2 см) с расстоянием между каждой дорожкой — 18—20 см. После этого их поливают и выкладывают семена укропа (1—2 г семян на 1 кв. м). Далее поверхностно засыпают грунтом.
Второй метод предполагает, что нужно разбросать посевной материал по всей разрыхленной и подготовленной площади грядки в хаотичном порядке. Далее утрамбовать землей с помощью грабель и умеренно полить. После посадки для лучшего и быстрого роста культуры можно обсыпать грунт тонким слоем мульчи, например смесью из перегноя, сена, стружки и опилок.
Уход за укропом после пересадки
После этапа посадки зелень нуждается в комплексном уходе и защите от вредителей и болезней. Далее рассмотрим основные этапы ухода за растением.
«Семена укропа сеют на глубину всего лишь 1,5—2 см, поэтому пересушивание земли приведет к тому, что всходов не будет, так как посевной материал не проклюнется в таком грунте. Вследствие этого в жаркую погоду посев укропа поливают из лейки с ситечком один раз в день. Единожды почву можно подкормить раствором гумата калия, действуйте строго по инструкции. Удобряют укроп, как и другие культуры, по влажной земле, то есть после дождя либо сразу после увлажнения», — советует Светлана Самойлова.
Проводить этот процесс нужно, сохраняя дистанцию между растениями примерно 4—5 см.
Как и другие культуры, укроп любит рыхлую и рассыпчатую землю. Поэтому грядку с укропом советуем регулярно рыхлить, чтобы обогатить грунт кислородом.
Борьба с вредителями и защита от болезней
Обрабатывать зелень неорганическими препаратами нет нужды, потому что укроп относится к скороспелым культурам. Для профилактики рекомендуется удобрять почву и не сажать растение на место неблагоприятных предшественников (сельдерей, морковь, тмин, кинза). Если вредители все-таки появились на грядке, лучше сразу же удалить зараженные кусты укропа.
Когда и как собирать урожай укропа
Сбор зелени лучше проводить до того, как на растении появились соцветия. Укроп срезают снизу, затем по бокам, поднимаясь кверху. Корень удалять не нужно, необходимо оставить точку роста, чтобы через несколько месяцев вновь появились маленькие свежие и ярко-зеленые ростки.
К сожалению, укроп быстро портится даже в холодильнике. Обычно срок хранения составляет не больше недели. Поэтому отличным вариантом будет заморозка зелени в морозильной камере. Для начала зелень промывают, просушивают, мелко нарезают и фасуют по контейнерам или пакетам. Срок годности — примерно 12 месяцев.
Другой вариант — сушка. Это можно сделать в специальной сушилке для овощей и фруктов или в духовке. Сухой укроп хранят в бумажных пакетах или стеклянных, керамических банках. Срок хранения — от 10—12 месяцев.
Еще одна хорошая идея для долгого хранения зелени — засолка в банке. Укроп промывают и ждут, пока зелень высохнет. Затем мелко нарезают, утрамбовывают в стерильные банки и посыпают солью (на 300 г соли примерно 1,5 кг укропа). Храниться такая засолка будет около 9—10 месяцев.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать укроп
Эту пряную культуру легко выращивать как в помещении, так и на улице. Укроп может обеспечить домочадцев сочной зеленью в течение всего вегетационного периода. Далее представлен пошаговый чек-лист основных правил по уходу и посадке, на которые рекомендуется обратить внимание при выращивании растения в домашних условиях.
1. Советуем выбирать сорт укропа в зависимости от климатических особенностей региона и сроков созревания. Важно обращать внимание на сроки годности, указанные на этикетке.
2. Перед посадкой семена нужно обработать в воде и в 1%-м растворе марганцовки для быстрого прорастания и обеззараживания.
3. Для того чтобы укроп созрел раньше назначенного времени, его выращивают рассадным методом.
4. Время посадки укропа на открытом участке — с ранней весны и до поздней осени. В теплице и домашних условиях при достаточном количестве света и влаги выращивать культуру можно круглый год.
5. Перед посадкой важно правильно подготовить почву. Она должна быть рыхлой, обогащенной питательными элементами.
6. После посадки укроп требует определенного ухода: постоянного полива, прореживания, регулярной прополки и профилактических защитных мер от появления болезней и насекомых.
7. Укроп можно хранить в замороженном и высушенном виде.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»