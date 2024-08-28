Названы приметы из разных регионов России
Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Газете.Ru» об интересных приметах разных народов России.
Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Газете.Ru» об интересных приметах разных народов России.
«В Татарстане особое отношение к гостям. В какое бы время в дом бы ни постучались, гостей нужно напоить чаем и вкусно накормить. Поэтому примет, связанных с приходом гостей, в регионе очень много. Например, многие в Татарстане считают, что гостей предвещает стрекот сороки на ветке (причем куда у нее повернут клюв — оттуда и стоит ожидать визитеров), умывание кошки и густой пар из самовара», — начали специалисты.
В Якутии, как отметили эксперты, приметы в основном связаны с погодой. По их словам, снег с сильным ветром в декабре сулит июньские заморозки, а ветреный май — летние дожди. Дождливое лето предвещают и шмели на лугу, а жару — птицы, вьющие гнезда в тени.
Эксперты сервиса также рассказали о поверьях в Республики Мордовия. Они отметили, что у жителей региона, как и у многих других народов, много примет, связанных с беременностью, родами и первыми годами жизни ребенка.
«Например, исследователи традиций из Мордовского государственного университета упоминают примету, о которой они узнали в селе Перхляй: как ребенок поведет себя во время первого купания, такой характер у него и будет. Если заплачет — вырастет капризным, будет вести себя тихо — спокойным. При этом мальчиков в бане обычно парили дубовым веником, чтобы они были сильными, а девочек — березовым — и это обещало стройную фигуру и красоту. Когда малыш появлялся на свет, к нему приходили родственницы и обязательно клали в колыбель пироги и лепешки — это сулило сытую жизнь в достатке», — поделились специалисты.
Эксперты также вспомнили, что в Архангельской области поморы (этнографическая группа русского народа, которая живет на территории Архангельской, Мурманской областей и Карелии) верили, что в реки и моря нельзя бросать мусор, потому что так можно накликать беду. Кроме того, специалисты рассказали, что поморы устанавливали на берегу водоема крест, который ориентировали по сторонам света, чтобы рыба хорошо ловилась.
В Республике Марий Эл также есть свои интересные поверья.
«Если во время чтения падает книга, это сулит трудности или болезни. При этом упавший кусок хлеба во время еды обещает гостей, а помытая голова перед долгой дорогой — несчастье», — поделились эксперты.
В заключение специалисты рассказали про приметы, которые есть в Республике Бурятия.
«Буряты не боятся залетевших в дом птиц — главное, чтобы этими птицами оказались ласточки, которые собираются свить гнездо, причем непременно из конского волоса. Это знак счастья и удачи. При этом ворона считается признаком надвигающейся беды. Очень плохая примета — ворон, который сидит и каркает на крыше юрты. Считалось, что с несчастьями, которые он накликал, мог справиться только шаман», — заключили эксперты.