11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Названы приметы из разных регионов России

Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Газете.Ru» об интересных приметах разных народов России.

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Источник: РИА "Новости"

«В Татарстане особое отношение к гостям. В какое бы время в дом бы ни постучались, гостей нужно напоить чаем и вкусно накормить. Поэтому примет, связанных с приходом гостей, в регионе очень много. Например, многие в Татарстане считают, что гостей предвещает стрекот сороки на ветке (причем куда у нее повернут клюв — оттуда и стоит ожидать визитеров), умывание кошки и густой пар из самовара», — начали специалисты.

В Якутии, как отметили эксперты, приметы в основном связаны с погодой. По их словам, снег с сильным ветром в декабре сулит июньские заморозки, а ветреный май — летние дожди. Дождливое лето предвещают и шмели на лугу, а жару — птицы, вьющие гнезда в тени.

Эксперты сервиса также рассказали о поверьях в Республики Мордовия. Они отметили, что у жителей региона, как и у многих других народов, много примет, связанных с беременностью, родами и первыми годами жизни ребенка.

«Например, исследователи традиций из Мордовского государственного университета упоминают примету, о которой они узнали в селе Перхляй: как ребенок поведет себя во время первого купания, такой характер у него и будет. Если заплачет — вырастет капризным, будет вести себя тихо — спокойным. При этом мальчиков в бане обычно парили дубовым веником, чтобы они были сильными, а девочек — березовым — и это обещало стройную фигуру и красоту. Когда малыш появлялся на свет, к нему приходили родственницы и обязательно клали в колыбель пироги и лепешки — это сулило сытую жизнь в достатке», — поделились специалисты.

Эксперты также вспомнили, что в Архангельской области поморы (этнографическая группа русского народа, которая живет на территории Архангельской, Мурманской областей и Карелии) верили, что в реки и моря нельзя бросать мусор, потому что так можно накликать беду. Кроме того, специалисты рассказали, что поморы устанавливали на берегу водоема крест, который ориентировали по сторонам света, чтобы рыба хорошо ловилась.

В Республике Марий Эл также есть свои интересные поверья.

«Если во время чтения падает книга, это сулит трудности или болезни. При этом упавший кусок хлеба во время еды обещает гостей, а помытая голова перед долгой дорогой — несчастье», — поделились эксперты.

В заключение специалисты рассказали про приметы, которые есть в Республике Бурятия.

«Буряты не боятся залетевших в дом птиц — главное, чтобы этими птицами оказались ласточки, которые собираются свить гнездо, причем непременно из конского волоса. Это знак счастья и удачи. При этом ворона считается признаком надвигающейся беды. Очень плохая примета — ворон, который сидит и каркает на крыше юрты. Считалось, что с несчастьями, которые он накликал, мог справиться только шаман», — заключили эксперты.

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