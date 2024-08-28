В Японии около 780 тыс. граждан рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры, которые обычно оборудуют в учебных заведениях и общественных зданиях, касаются жителей городов Миядзаки, Кагосима и нескольких других районов. Там объявлен четвертый из пяти уровней опасности.
При правительстве Японии также создан особый штаб по реагированию и сбору информации о стихийных бедствиях.
Из-за приближения тайфуна в Японии отменено более 230 авиарейсов. Также предполагается приостановить движение скоростных экспрессов «синкансэн» и перекрыть несколько скоростных дорог, когда тропический шторм достигнет побережья страны. Отменены запланированные на 1 сентября ежегодные общенациональные учения по предотвращению стихийных бедствий.
Сейчас «Шаньшань» находится к югу от острова Кюсю и движется в северо-восточном направлении. Скорость порывов ветра в районе прохождения тропического шторма сейчас достигает 45−60 м/с.