«Молодое бабье лето»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в начале сентября

— Сухо, без осадков. Ночью воздух будет остывать до плюс 10−15 градусов, в начале первой декады при ясном небе до плюс 6−11 градусов, — рассказал специалист.
Кроме того, Ильин подчеркнул, что циклон будет стационарный, обширный и блокирующий. Также ожидается слабый ветер с южной тягой.
Жаркая и сухая погода в столице продлится и после 1 сентября. Всю первую декаду сентября погоду в Московской области будет определять антициклон, и в дневные часы при незначительной облачности воздух будет прогреваться до плюс 23−28 градусов.
— Молодое бабье лето! — заключил синоптик.
В выходные в Москве ожидается температура до плюс 28 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали в столичном Метеобюро. В первый учебный день, 2 сентября, прогнозируется аналогичная температура, без осадков.
В конце недели в столичном регионе жара постепенно сменится локальными дождями и прохладой. Первые два дня семидневки температура будет держаться на аномально высоких значениях.
Медленно смещаясь на юго-восток, антициклон сохранит в столичном регионе малооблачную, сухую и аномально жаркую погоду во вторник, 27 августа. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.