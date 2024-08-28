14:28 (мск), источник: Вечерняя Москва

«Молодое бабье лето»: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в начале сентября

В столице до конца августа ожидается сухая погода без осадков, она продлится до начала сентября. Об этом в среду, 28 августа, «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

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Источник: РИА "Новости"

— Сухо, без осадков. Ночью воздух будет остывать до плюс 10−15 градусов, в начале первой декады при ясном небе до плюс 6−11 градусов, — рассказал специалист.

Кроме того, Ильин подчеркнул, что циклон будет стационарный, обширный и блокирующий. Также ожидается слабый ветер с южной тягой.

Жаркая и сухая погода в столице продлится и после 1 сентября. Всю первую декаду сентября погоду в Московской области будет определять антициклон, и в дневные часы при незначительной облачности воздух будет прогреваться до плюс 23−28 градусов.

— Молодое бабье лето! — заключил синоптик.

В выходные в Москве ожидается температура до плюс 28 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали в столичном Метеобюро. В первый учебный день, 2 сентября, прогнозируется аналогичная температура, без осадков.

В конце недели в столичном регионе жара постепенно сменится локальными дождями и прохладой. Первые два дня семидневки температура будет держаться на аномально высоких значениях.

Медленно смещаясь на юго-восток, антициклон сохранит в столичном регионе малооблачную, сухую и аномально жаркую погоду во вторник, 27 августа. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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