14:12 (мск), источник: Газета.Ру

Раскрыт сорт вина, который может исчезнуть из-за изменения климата

Климатические изменения ставят под угрозу производство на винодельнях Южной Европы — один из сортов винограда находится под угрозой исчезновения.

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Раскрыт сорт вина, который может исчезнуть из-за изменения климата | Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает CNBC.

По данным портала, речь идет о винограде сорта асиртико, который используется при производстве белого вина. По причине сильной жары в регионе произошло резкое падение производства.

По словам винодела Янниса Параскевопулоса с острова Санторини, в прошлом году объем производства на винодельне Paraskevopoulos’s Gaia Wines составил около трети от объема производства 2022 года. Винодел отметил, что урожай этого года снизится до одной шестой от уровня 2022-го.

В результате сложившейся ситуации эксперты опасаются, что к 2040 году виноград асиртико и вовсе может исчезнуть, а вместе с ним и сорт белого вина.

До этого в России предрекли конец популярности красного полусладкого вина. По данным Роскачества, производство белых и розовых вин в стране опередит по объему красные в 2025 году.

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