Грибная атака: как часто россияне собирают грибы в лесу
Редакция Погоды Mail провела опрос среди своих читателей на тему сбора грибов: как часто они ходят за грибами, какие предпочитают собирать и какие блюда из них готовят. Делимся результатами.
Редакция Погоды Mail провела опрос среди своих читателей на тему сбора грибов: как часто они ходят за грибами, какие предпочитают собирать и какие блюда из них готовят. Делимся результатами.
Исследование показало, что примерно каждый четвертый респондент (24%) вовсе не ходит за грибами. Среди респондентов грибниками оказались 76%. Пятая часть из них ходит за грибным уловом 2−3 раза в месяц (21%), другая группа респондентов (18%) на грибную вылазку отправляется реже 1 раза в месяц. И 16% заядлых лесных ходоков отправляется за грибами 1−2 раза в неделю.
С кем же выбирают ходить по грибы наши респонденты? Около половины всех грибников (49%) «срывают ножки» вместе с родными, четверть (25%) ходит за грибами в одиночку, 15% выбирают компаньонов в зависимости от ситуации, а каждый десятый (10%) собирает грибы с друзьями.
А теперь поговорим про «улов». Чаще всего респонденты отмечают, что в их лесах встречаются белые грибы (70%), подберезовики (68%), подосиновики (65%), лисички (52%) и маслята (49%). По словам участников исследования, реже в лесах можно встретить шампиньоны (6%), вешенки (4%) и кульбики (1%). В своих ответах респонденты также называли рыжики, волнушки, рядовки среди самых распространенных.
Наиболее популярными грибами для сбора оказались белые грибы (68%), подосиновики (62%), подберезовики (60%), лисички (45%) и опята (41%). Меньше всего респонденты собирают кульбики (1%), вешенки (2%) и валуи (3%). Свой ответ дали 5% респондентов. Наиболее популярными грибами по этому вопросу стали: рыжики, волнушки, рядовки и другие.
Из грибов можно приготовить огромное количество блюд. 84% участников опроса поделились, что собранные грибы обжаривает на сковородке, 60% варят грибной суп, около половины (53%) засаливает, а каждый пятый (20%) использует грибы в других блюдах. Около 4% опрошенных дали свои ответы по вариантам готовки грибов: они их сушат, замораживают и маринуют.
Исследование проводилось среди читателей проекта Погода Mail 21 — 22 августа. В опросе приняли участие 13 тысяч человек из 50 регионов России. 58% респондентов составили мужчины, 52% — женщины.