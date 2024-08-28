На Кубани прогнозируют град и шквалистый ветер
КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«В течение суток с 29 по 31 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.