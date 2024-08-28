16:08 (мск), источник: ТАСС

На Кубани прогнозируют град и шквалистый ветер

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Олбани: +22° 2 м/с 78% 753 мм рт. ст. +17°
Источник: unsplash.com

«В течение суток с 29 по 31 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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