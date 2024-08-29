Народные приметы на 30 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Рассказываем, какие приметы связаны с 30 августа 2024 года и как предугадать погоду на день.
Рассказываем, какие приметы связаны с 30 августа 2024 года и как предугадать погоду на день.
30 августа отмечается день памяти святого Мирона. Он происходил из знатного рода, но был весьма кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям.
С днем памяти Мирона связаны следующие погодные приметы:
Крестьяне 30 августа сеяли яровые и делали прочие полевые работы. Также говорили: «На Мирона не отсеешься — на следующий год цветочки соберешь».
Чтобы избавиться от печалей, бедности и ссор, раньше сжигали старые вещи. А после этого делали обереги из травы и дерева. Также существовал обычай вешать под крышей поношенные лапти. Считалось, что они защитят дом и всех его жителей от сглаза.
30 августа считается благоприятной датой для работы и начинаний. Трудолюбие в этот день вознаградится. Если вы планируете важные профессиональные проекты или стремитесь реализовать давнюю идею, день памяти Мирона обещает стать для вас особенно удачным.
Чтобы привлечь благополучие в свою жизнь, рекомендуется носить одежду светлых оттенков.
Существовал 30 августа также ритуал от дурного сна. Чтобы он не сбылся, собирали стебли 12 трав, перевязывали красной шерстяной ниткой и обметали этой метелкой постель. А после ее сжигали.
Сложились в день Мирона особые запрещающие приметы.
Так, наши предки считали, что 30 августа ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям. Ослушавшихся в ближайшем будущем ждут проблемы, с которыми они не смогут справиться самостоятельно.
Запрещалось 30 августа стоять против ветра, так как он может надуть недуги. Также их можно на себя принять, если подобрать вещи у дорог, а также на перекрестках и развилках.
Если вы собрались 30 августа на кладбище, лучше всего отложить это дело на потом. Наши предки считали, что в день Мирона не стоит тревожить умерших. Если ослушаться, они будут являться по ночам и во снах.
Нельзя злословить, сплетничать, вспоминать о других плохим словом. По поверью, все дурное может вернуться к человеку, который это произносит. Обиды тоже лучше не держать, так как они приводят к болезням.
30 августа считается неблагоприятной датой для заключения брака, предложений руки и сердца и признаний в любви. Раньше говорили, что жизнь молодоженов окажется несчастливой и бедной, крепкой семьи не получится, а причиной расставания может стать измена.
Помимо прочего, наши предки предупреждали, что в день Мирона нельзя долго смотреть в зеркало. Считалось, что из потустороннего мира на человека смотрит нечисть, которая хочет завладеть красотой человека.
Анна Морозова