В Японии более 30 человек пострадали из-за тайфуна «Шаньшань»

В результате тайфуна в Японии пострадали в общей сложности 39 человек, в том числе 9 в префектуре Кагосима и 30 в префектуре Миядзаки. Также в городе Кагосима мужчина лет 60, находившийся в лодке, упал в море с причала и пропал без вести.
Более 160 сведений о повреждениях поступило в городе Миядзаки. Так, зафиксировано 69 случаев причинения ущерба жилым домам, 35 случаев повреждения зданий, включая офисы и склады, и 22 случая причинения телесных повреждений.
«Примерно 70% повреждений домов происходит из-за того, что “оконные стекла разбиваются предметами, уносимыми порывами ветра”», — сообщили на японском телеканале.
Накануне местных жителей предупредили в Японии о сильных порывах ветра и ливнях в ближайшие дни из-за тайфуна.