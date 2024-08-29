05:01 (мск), источник: Известия

В Японии более 30 человек пострадали из-за тайфуна «Шаньшань»

На юго-западном острове Кюсю из-за последствий тайфуна «Шаньшань», который достиг территории Японии, пострадали 39 человек и один человек пропал без вести. Об этом 29 августа сообщает телеканал NHK.

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В результате тайфуна в Японии пострадали в общей сложности 39 человек, в том числе 9 в префектуре Кагосима и 30 в префектуре Миядзаки. Также в городе Кагосима мужчина лет 60, находившийся в лодке, упал в море с причала и пропал без вести.

Более 160 сведений о повреждениях поступило в городе Миядзаки. Так, зафиксировано 69 случаев причинения ущерба жилым домам, 35 ​​случаев повреждения зданий, включая офисы и склады, и 22 случая причинения телесных повреждений.

«Примерно 70% повреждений домов происходит из-за того, что “оконные стекла разбиваются предметами, уносимыми порывами ветра”», — сообщили на японском телеканале.

Накануне местных жителей предупредили в Японии о сильных порывах ветра и ливнях в ближайшие дни из-за тайфуна.

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