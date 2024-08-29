09:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Афганистане произошло землетрясение

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе горной цепи Гиндукуш в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейчас в Олбани: +18° 6 м/с 68% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Землетрясение произошло в 05.56 по времени UTC (08.56 мск) в 194 километрах к востоку от города Кундуз с населением 161 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 125 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

 Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли серьезное поражение в Курской области
'Впервые такое вижу': украинский военный признал неудобную правду о России
Возрастное ограничение 18+
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»