В Афганистане произошло землетрясение
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе горной цепи Гиндукуш в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе горной цепи Гиндукуш в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 05.56 по времени UTC (08.56 мск) в 194 километрах к востоку от города Кундуз с населением 161 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 125 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.