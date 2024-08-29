Когда сажать редис в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Что важно знать о выращивании редиса
Это нежный и вкусный корнеплод, который не только придает яркость блюдам, но и имеет множество полезных свойств для здоровья человека. Редис — низкокалорийный, богатый витаминами и минералами овощ, который считается отличным дополнением к сбалансированному рациону.
Эта однолетняя культура имеет большое количество сортов, которые различаются по срокам созревания, внешнему виду и вкусу.
Раннеспелые сорта редиса: «ранний красный», «18 дней», «меркадо», «заря», «французский завтрак», «мила». Срок созревания — от 15 до 30 дней. Подходят под весеннюю и осеннюю посадку.
Среднеспелые сорта: «альба», «рубин», «зарница», «белокрайка». Срок созревания — от 30 до 35 дней. Сорта устойчивы к коротким заморозкам, их сажают в июне. Однако обычно в это время редис требует особого ухода, потому что в период длинного светового дня у овоща растет не плод, а листва.
Позднеспелые сорта: «красный великан», «ледяная сосулька», «дунганский», «виола». Срок созревания — от 40 до 45 дней. В зависимости от климата сажают в августе или сентябре.
Сорта, которые сажают под зиму: «маяк», «кармен», «спартак», «жара». Такой редис специально сажают перед заморозками в ноябре.
Редис бывает круглой, продолговатой или цилиндрической формы. Овощ может быть самого разнообразного цвета: красного, белого, фиолетового, желтого, красного с белым кончиком. Расцветка зависит от выбранного сорта.
В таблице ниже представлена информация, которая поможет вам вырастить здоровый и вкусный корнеплод.
|Редис очень устойчив к холодам, поэтому сажают его рано, начиная с апреля
|Урожай редиса можно выращивать несколько раз за сезон. Оптимальная температура посадки — +15…+18 °C. Растение не боится заморозков, даже если температура упадет до –4°C
|Оптимальная глубина посадки — 1—2 см
|Глубже сажать семена не надо, иначе корень овоща неправильно сформируется
|На схему посадки влияет выбор сорта и сроки созревания
|Не советуем сажать семена слишком густо. Раннеспелые сорта заделывают с расстоянием между рядами около 10 см, а между семенами — 5 см. Поздние сорта сажают с дистанцией между рядами 15—20 см, а промежуток между семенами увеличивается от 8—15 см
|На активное развитие и рост редиса влияют растения, которые росли на участке до него
|Благоприятные предшественники — картофель, кабачки, томаты, огурцы, горох, тыква, фасоль, баклажаны
|Не рекомендуем сажать редис на том же месте, где до этого росли родственные культуры. Это приводит к появлению болезней и гибели корнеплода
|Худшие предшественники — капуста, редис, репа, брюква, горчица
|Ранней весной редис находится в безопасной среде. Однако позже могут появиться насекомые-вредители, например проволочник, тля, слизни и улитки, капустные мухи, крестоцветные блошки
|От вредителей поможет смесь из золы, горчичного порошка, сухих листьев табака и молотого перца. Этим составом можно присыпать грядки. А также применяют химикаты, например «Шерпа» или «Молния»
|Распространенное заболевание редиса — кила
|Это грибковое заболевание деформирует растение, вследствие чего оно может погибнуть. Рекомендуется за 2—3 дня до посева обрабатывать место высадки просеянной древесной золой или раствором средства «Карбатион»
Как определить сроки посадки редиса
Апрель и май считаются самыми подходящими месяцами для посева корнеплода. Сроки посадки зависят от многих факторов: времени года, сорта, места посадки и климата. Редис выращивают в открытом грунте, теплицах, под пленкой и даже на подоконнике.
Благоприятные дни для посадки редиса по лунному календарю
Лунный календарь давно используется садоводами для определения удачного времени посадки различных овощных и плодовых культур. Кроме того, лучший урожай дает посев в рекомендованные для вашей климатический зоны сроки.
Каждая фаза луны оказывает влияние на рост и развитие растений, поэтому мы подготовили таблицу с подходящими датами.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Март: 1—8, 27—31
|Март: 9—26
|Апрель: 1—6, 26—30
|Апрель: 7—25
|Май: 1—6, 25—31
|Май: 7—24
|Июнь: 1—4, 9—19, 24—30
|Июнь: 5—8, 20—23
|Июль: 1—3, 23—31
|Июль: 4—22
|Август: 1—2, 21—28
|Август: 3—20, 29—31
|Сентябрь: 1, 20—27
|Сентябрь: 2—19, 28—30
|Октябрь: 19—26
|Октябрь: 1—18, 27—31
|Ноябрь: 18—25
|Ноябрь: 1—17, 26—30
Когда сажать редис в Подмосковье и других регионах
Чтобы добиться успешного результата и собрать богатый урожай, необходимо учитывать сроки посева в различных климатических зонах страны.
В Подмосковье и в центральных районах России корнеплод можно посадить уже весной.
«Сажать редис в теплицы можно начинать в апреле, когда температура почвы прогреется до +5 °C. Заморозки редис выдерживает прекрасно. В открытый грунт высаживаем, когда температура будет ближе к +5…+10 °C. Лучше всего в конце апреля или в начале мая», — советует Людмила Кудасова, член Союза органического земледелия России, садовый эксперт со стажем более 40 лет, создатель ютуб-канала «Сад Людмилы Кудасовой».
На Урале, в Сибири и в Ленинградской области семена сажают в землю в последних числах апреля и в начале мая. В теплицу посевной материал заделывают с середины апреля.
Для южных регионов сроки посева в открытый грунт начинаются раньше. Растение можно высадить уже во второй половине марта, но если погода прохладная — в начале апреля. В теплицу можно посадить редис уже в конце марта (температура не должна быть ниже +2 °C).
Когда сажать редис в зависимости от сезона
Это быстрорастущий овощ. Правильный выбор времени для его посадки может существенно повлиять на результат.
Семена сажают в подготовленные грядки или горшки на глубину 1—2 см с интервалом между растениями 5—10 см. После посева следует хорошо полить почву и следить за растениями. Защитить корнеплод от холодов можно с помощью пластиковой пленки. Рекомендуем накрывать посадки вечером и открывать утром.
В июне и начале июля сажать корнеплод эксперт не рекомендует.
«Редису нужны низкие температуры, чтобы световой день был короткий. Как только световой день увеличивается, редис идет в стрелку (желание растения зацвести и оставить семена). Поэтому корнеплод расти не будет. Повторно посеять редис можно уже во второй половине августа», — рассказала Людмила Кудасова.
Если есть особая потребность в посадке редиса летом, то следует выбирать более тенистые участки или создавать искусственную тень с помощью ткани, пленки или парников.
Полив редиса в летние месяцы должен быть каждый день, чтобы не допустить пересыхания почвы. Лучше всего сажать семена с учетом особенностей климата вашего региона.
Оптимальное время для поздней посадки приходится на август или сентябрь. Полив редиса в осенние месяцы должен быть умеренным, чтобы не допустить излишней влаги в земле. Посадка сортов с поздним созреванием осуществляется с дистанцией между семенами в 10—15 см, а между рядами — около 20 см.
Заранее стоит выбирать сорта редиса, которые хорошо переносят резкие перепады температур и заморозки. Промежуток между бороздами делают примерно 10—12 см. После того как семена выкладывают в почву, их засыпают и прикрывают сухой листвой. Зимний посев не нуждается в поливе.
Основные правила посадки редиса в открытый грунт
В этом разделе мы рассмотрим важные моменты посадки этого корнеплода на грядку в огороде.
Для посадки выбирают солнечное место. Особенно подойдет площадка, где растет укрывающая растительность, которая будет защищать редис от перегрева и сквозняков.
Земля перед посадкой должна быть рыхлой, удобренной и влажной. Хорошо перекопайте почву на грядке (глубина перекопки — 25—35 см). Далее добавьте компост или перегной для улучшения плодородия.
«Редис не любит кислую почву, подходит только нейтральная земля», — рассказала Людмила Кудасова.
3. Выбрать способ посадки
Корнеплод сажают в почву разными способами. Далее подробно расскажем про каждый метод.
Это очень популярный прием. Используют ячейки, которые остаются после лотков для яиц. Эти емкости заранее обрабатывают (можно нагреть в духовке до +70 °C). После этого обрезают верх контейнера и располагают ячейки вниз сквозными отверстиями. Одно семя редиса вбрасывают в одну ячейку. Далее аккуратно засыпают грунтом, советуем добавить в почву перегной, песок и умеренно увлажнить. Благодаря этому методу не нужно прореживать редис и убирать сорняки. В каждой ячейке формируется ровный корнеплод.
Посадка редиса на липкой ленте
Для этого метода потребуется рулон туалетной бумаги, картофельный или кукурузный крахмал.
1. Разрезать туалетную бумагу на 3 части (подойдет плотная туалетная бумага).
2. Сварить клейстер можно, смешав 1,5 чайные ложки крахмала, 4 столовые ложки холодной воды и 100 мл кипятка.
3. Затем обмазать бумагу клейстером и наклеить на нее семена.
4. После высыхания скрутить в рулоны.
Когда придет время сажать семена, нужно сделать бороздки, полить их и раскрутить рулон в грядку. Этот способ очень удобный, он сэкономит время при посадке. Кроме того, не придется прореживать редис.
Классический способ посадки, при котором почву разравнивают и рыхлят. После делают борозды (промежуток — около 15 см) и умеренно поливают. После раскладывают семена редиса (дистанция — 3,5—5 см). Далее поверхностно засыпают землей. Такой способ посадки требует в дальнейшем прореживания посадок. Если ожидается холодная погода, лучше укрыть защитной пленкой.
4. Глубина и расстояние посадки
Расстояние между посадками и глубина семян редиса зависят от сорта, способа посадки, климатических условий региона и сезона. В каждом методе существуют свои нюансы, они описаны выше.
Советы по уходу за редисом после посадки
Далее расскажем полезную информацию, которая поможет вам успешно вырастить этот корнеплод у себя на участке.
Полив. Редис предпочитает умеренное орошение. После посадки сначала увлажните почву вокруг растений, чтобы помочь им укорениться. Советуем поливать посадки регулярно (один раз в 2—3 дня).
Подкормки. Редис можно выращивать с минимальным количеством удобрений. Рекомендуем добавить немного комплексного минерального средства в почву перед посадкой.
«Не советую использовать подкормки с азотом, иначе редис активно пойдет в ботву. Перекармливать тоже нельзя», — рассказала Людмила Кудасова.
Рыхление почвы. Лучше всего редис развивается в разрыхленной земле.
Прореживание. Если растение начнет активно расти, корнеплоды начнут слишком сильно сгущаться. В таком случае необходимо произвести прореживание посадок.
Подготовка семян. Можно использовать для замачивания биостимуляторы. А чтобы закалить овощную культуру, за день до посадки в грунт оставьте семена в холодильнике на несколько часов.
Сбор и хранение редиса. Рекомендуется собирать урожай утром. Корешок следует обрезать непосредственно перед подачей на стол. Чтобы увеличить время хранения редиса, нужно его хорошо вытереть, завернуть в пергаментную бумагу и пакет. Далее поместить в холодильник.
Чек-лист садоводу: как вырастить сладкий и плотный редис
Это довольно неприхотливое и легко выращиваемое растение, но важно правильно ухаживать за культурой после посадки. Далее описан пошаговый чек-лист основных правил, на которые стоит обратить внимание.
1. Эта однолетняя культура имеет большое количество сортов, которые различаются по срокам созревания, внешнему виду и вкусу.
2. Апрель и май считаются самыми подходящими месяцами для посева. Сроки посадки редиса зависят от многих факторов: времени года, сорта, места посадки и климата региона.
3. Для посадки корнеплода выбирают солнечную грядку. Летом советуем выбирать более тенистые участки или создавать искусственную тень с помощью ткани или парников.
4. Рекомендуем умеренно поливать посадки корнеплода (регулярно один раз в 2—3 дня).
5. Земля перед посадкой должна быть рыхлой, удобренной и влажной. Тщательно перекопайте почву на грядке (глубина перекопки — 25—35 см).
Эксперт: Людмила Кудасова, член Союза органического земледелия России, садовый эксперт со стажем более 40 лет, создатель ютуб-канала «Сад Людмилы Кудасовой»