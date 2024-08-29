Главные заблуждения дачников. Как понять, что морковь пора выкапывать?
Многие дачники ориентируются на ботву. Но агроном Игорь Зябнев уверен, что это ошибочное мышление. Специалист рассказал, на что на самом деле надо обращать внимание.
Многие дачники ориентируются на ботву. Но агроном Игорь Зябнев уверен, что это ошибочное мышление. Специалист рассказал, на что на самом деле надо обращать внимание.
Многие дачники считают, что морковь пора убирать с грядок, когда у нее раскидывается ботва. Но это не совсем так. Агроном Игорь Зябнев уверен, что это лишь сортовой признак растения. И ни о чем больше это не говорит.
Есть еще одно заблуждение — морковь созрела, если у нее буреет ботва. Но часто это признак болезни. Поэтому и на этот вопрос однозначно ответить нельзя.
Первое, на что надо обратить внимание, — на сроки созревания моркови. Пишутся они, как правило, на обратной стороне пакета с семенами. Если выбросили, то вспоминайте, какие сорта у вас посажены, и ищите про них информацию в Сети.
Но в целом, по словам нашего эксперта, существует шесть типов сортов моркови. И самый распространенный из них — «Нантская». Это продолговатая, цилиндрическая морковь с затупленным концом. Понять, что овощ созрел, легко. Если конец еще острый, то выкапывать рано. Если же притупился — пора.
Если мы говорим про сорт «Шантане», то в длину спелая морковь достигает 5−7 сантиметров.
А сорта «Амстердамского» типа должны быть по длине на уровне 20 см и порядка двух сантиметров в диаметре.
Агроном предупреждает, что передерживать морковь в земле не стоит. Иначе корнеплоды могут пустить вторичную корневую систему, а также обрасти боковыми корешками. Все это спровоцирует отток корневой влаги, овощи начнут увядать.
Таким образом, передержанная в земле морковь будет храниться меньше.