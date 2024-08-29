Чего не хватает. Почему у винограда желтеют листья на самом деле?
Растение может погибнуть, если в конце лета не провести корневые и внекорневые подкормки по листу.
Растение может погибнуть, если в конце лета не провести корневые и внекорневые подкормки по листу.
В конце лета у винограда часто желтеют листья. И это говорит о том, что растению не хватает магния, считает садовод Светлана Краснолуцкая. Чтобы решить проблему, нужно провести корневые и внекорневые подкормки по листу.
Лучшие средства — калимагнезия или сульфат магния.
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В 10-литровом ведре воды разведите 20 грамм препарата (смотрите инструкцию). Раствор должен настояться несколько часов. Затем перелейте его в опрыскиватель и обрабатывайте листья винограда.
Делать это надо тщательно — нужно провести опрыскивание как с наружной части листьев, так и с внутренней, задевая ягоды. Препарат, попадая на растения, наполняет их необходимыми элементами, которых винограду и не хватает.
А оставшуюся часть раствора из ведра можно вылить под корни кустов в качестве корневой подкормки.
Проверять эффект надо через 2−3 дня, не раньше. А уже через две недели желтых листьев почти не останется.
Может быть так, что нижние листья так и не приобретут зеленый цвет, предупреждает наш эксперт. Но тут важно, что остановится процесс разрушения. А на пожелтевших листьях во многих местах снизу появятся так называемые зеленые прожилки. Это тоже хороший признак.
Чем выше поднимаемся — тем лучше картина.
Отдельно обратите внимание на грозди. Из-за недостатка магния нижняя часть некоторых может отвалиться. Но если провести обработку, то верхние ярусы останутся и снова начнут развиваться.