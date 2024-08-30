На Украине произошел лесной пожар в чернобыльской зоне
Власти не называют площадь территории, которую охватил огонь, и его причину.
Власти не называют площадь территории, которую охватил огонь, и его причину.
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил городской совет Славутича, где проживают многие сотрудники Чернобыльской АЭС.
«По информации 63-й ГПСЧ [государственной пожарно-спасательной части] города Славутича, задымление и запах продуктов горения связаны с пожарами на торфяниках в северных районах Черниговской области и лесным пожаром в чернобыльской зоне», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале горсовета. Власти не называют площадь территории, которую охватил пожар, и его причину. В то же время жителям Славутича советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно утром, «когда дым наиболее интенсивный».
30-километровая зона отчуждения была создана вокруг Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года — крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тыс. кв. км территории СССР. В 2016 году для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Площадь заповедника — почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.
В марте МВД Украины информировало, что часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы выделят под возведение фортификационных сооружений.