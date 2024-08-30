Как правильно обрезать пасынки и листья томатов?
Это надо делать в конце августа и начале сентября. Тогда получите богатый урожай на зависть соседям.
Это надо делать в конце августа и начале сентября. Тогда получите богатый урожай на зависть соседям.
Увлекшись сбором урожая томатов — что вполне понятно, результат затраченных сил радует — не забываем, что растения, дающие нам этот урожай, все еще нуждаются в уходе. Продолжаем привычные работы на помидорных грядках.
Чтобы растения не растрачивали свою энергию зря, набирали «запрограммированную» сортовую массу, нужно удалять ненужные боковые побеги-пасынки. Эта процедура необходима в течение всего сезона, а в августе и в начале сентября особенно, пасынки в это время приносят больше всего вреда.
Их уже намного меньше, чем в период появления завязи, растение направляет все больше питательных веществ на созревание плодов, но свое пагубное дело пасынки могут продолжить. Будут мешать быстрее дозревать томатам, укорачивать период их плодоношения, загущать кусты, что часто приводит к проявлению целого ряда заболеваний.
Томаты плохо переносят перепады температуры воздуха. Особенно растения страдают из-за этого во время дозревания. Если случилось перемерзнуть во время формирования завязи, то это сразу же проявится на внешнем виде ягод. Еще и пасынки добавляют хлопот, поэтому их удаление — дополнительный способ получить больше здоровых плодов.
Удалять пасынки надо каждую неделю. Не больше двух-трех на одном кусте, чтобы растение не испытывало стресса. Выбираем такие, что подросли на 3−5 см. Они еще не успели забрать у растения много питательных веществ, и удаление пройдет для него без повреждений. Не обламываем (иначе на этом месте начнет расти новый), а срезаем ножницами, оставляя пенек в один сантиметр. Чтобы ранки на местах срезов быстро зажили, пасынкуем помидоры только в сухую солнечную погоду.
В начале осени все «настроено» на получение качественных плодов. Удаляя на растениях верхушки побегов, которые уже плодоносят, ускорим формирование плодов. Нужно убрать боковые и основные, оставив лишь 2−3 листа над верхним.
Пожелтевшие листья убираем обязательно. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, дать свободный доступ солнечным лучам к кустам, многие советуют постепенно удалять и здоровые листья.