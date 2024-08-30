Народные приметы на 31 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно преданию, в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.
Рассказываем, какие приметы связаны с 31 августа 2024 года.
Наши предки верили, что если в жаркий день солнце спряталось за тучами, то будет дождь. Низко стелющиеся облака также предвещают затяжную непогоду. О ней также расскажут умеренно теплый и сырой воздух ночью при отсутствии дождя.
Если солнце выглядит искаженным — день будет сырой и облачный. А жара 31 августа предвещает дождливый сентябрь.
Хорошую погоду предвещают козы, которые охотно гуляют по лугам и щиплют траву. А если над лесом посинел воздух, то еще долго будет сохраняться тепло.
Поскольку день Флора и Лавра связан с лошадьми, в старину их мыли, чистили, заплетали гривы и обливали святой водой. Делали это для того, чтобы защитить животных от болезней и принести в дом удачу на весь следующий год.
Согласно народным приметам, день отлично подходит для работы. Можно убираться в доме, работать в огороде и саду и помогать родственникам. Безделье в день Флора и Лавра — прямая дорога к нищете.
31 августа можно смело отправляться в путешествие, так как считается, что оно будет удачным. Отличный день и для знакомства с противоположным полом. Согласно приметам, можно встретить свою судьбу.
С днем Флора и Лавра связано много запрещающих примет. Нади предки старались им следовать, чтобы не навлечь на себя несчастья и не принести в дом ссоры.