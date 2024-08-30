19:02 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 31 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

31 августа в православной церкви вспоминают Флора и Лавра — родных братьев, раннехристианских мучеников. Флор и Лавр были искусными каменщиками, из-за чего их направили на строительство языческого храма. Всю плату за работу братья отдавали бедным и рассказывали им о Христе.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно преданию, в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.

Рассказываем, какие приметы связаны с 31 августа 2024 года.

Приметы погоды 31 августа

Наши предки верили, что если в жаркий день солнце спряталось за тучами, то будет дождь. Низко стелющиеся облака также предвещают затяжную непогоду. О ней также расскажут умеренно теплый и сырой воздух ночью при отсутствии дождя.

Если солнце выглядит искаженным — день будет сырой и облачный. А жара 31 августа предвещает дождливый сентябрь.

Хорошую погоду предвещают козы, которые охотно гуляют по лугам и щиплют траву. А если над лесом посинел воздух, то еще долго будет сохраняться тепло.

Что можно делать 31 августа

Поскольку день Флора и Лавра связан с лошадьми, в старину их мыли, чистили, заплетали гривы и обливали святой водой. Делали это для того, чтобы защитить животных от болезней и принести в дом удачу на весь следующий год.

Согласно народным приметам, день отлично подходит для работы. Можно убираться в доме, работать в огороде и саду и помогать родственникам. Безделье в день Флора и Лавра — прямая дорога к нищете.

31 августа можно смело отправляться в путешествие, так как считается, что оно будет удачным. Отличный день и для знакомства с противоположным полом. Согласно приметам, можно встретить свою судьбу.

Что запрещено делать 31 августа

С днем Флора и Лавра связано много запрещающих примет. Нади предки старались им следовать, чтобы не навлечь на себя несчастья и не принести в дом ссоры.

  • Нельзя заставлять лошадей работать, а также наказывать и ругать их. Животное может вскоре умереть, а неподобающее к нему отношение принесет хозяину несчастья.
  • Женщинам не следует выходить из дома вечером 31 августа. Наши предки верили, что вечером и ночью последнего дня лета можно встретить нечистую силу, которая навлечет неприятности и горести.
  • Нужно избегать ссор и не предъявлять претензий близким. Они могут обидеться, и конфликт продлится еще долго.
  • Нельзя садиться на стол — денег не будет.
  • Чтобы избежать проблем с финансами, также нельзя пересчитывать деньги после обеда.
  • Лучше всего отложить обновление гардероба. Приобретенные 31 августа вещи будут с браком.
  • Нельзя сметать крошки со стола рукой. Если это сделать, можно остаться голодным.

Анна Морозова

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