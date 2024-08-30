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Работы в саду в сентябре 2024 года: что делать в цветнике и огороде

В первый осенний месяц нужно убрать урожай, провести обрезку и подкормить садовые культуры, убрать растительные остатки в компост и подготовиться к следующему сезону. В статье вместе с экспертом мы рассмотрим план необходимых работ в саду в сентябре 2024 года, а также региональные особенности.

Еж в саду в сентябре.
Источник: Shutterstock

Какие садовые работы нужно проводить в сентябре

Этот месяц отличается переменчивой погодой, что требует от садоводов особого внимания к растениям. Наступило время подготовки почвы и ухода за многолетниками, чтобы обеспечить здоровый рост и цветение в будущем.

Работы в огороде

Сентябрь — это хороший месяц для оздоровления всех садовых культур перед зимой. Используйте для опрыскивания биопрепараты, содержащие бактерии Bacillus subtilis и хищный гриб триходерму. Советуем подкармливать фосфором и калием все зимующие многолетние растения. Участок необходимо подготовить к окончанию дачного сезона. В результате вы получите хороший урожай на следующий год.

Ниже список работ, которые мы рекомендуем провести в саду:

1. Посадите озимый чеснок

Женщина сажает чеснок под зиму.
Источник: Shutterstock

Благодаря посеву под зиму улучшается урожайность, ускоряется созревание чеснока и он реже поражается вредителями и болезнями. Перед посадкой зубчики замачивают в слабом растворе марганцовки для обеззараживания. Заглублять их нужно не более чем на 5 см.

2. Прополите грядки

Продолжайте активно удалять сорняки с огорода, чтобы предотвратить их распространение и активную конкуренцию с культурными растениями за питательные вещества и влагу.

Стоит учитывать, что на сорной траве часто зимуют вредители и сохраняются возбудители заболеваний.

3. Подготовьте почву для следующего сезона

Удалите ботву растений и добавьте компост или перегной для улучшения структуры земли. Аккуратно рыхлите и мульчируйте почву, так как этот процесс помогает улучшить воздухопроницаемость, а мульчирование защищает корни растений от возможных заморозков. Для обеззараживания пролейте грунт биопрепаратами.

4. Продолжайте поливать растения при необходимости

В сентябре погода может быть переменчивой, поэтому следите за климатическими условиями и обеспечивайте достаточное количество влаги садовым растениям.


«Лучше при частых дождях не поливать огород, поддерживая оптимальную влажность почвы на уровне 70—80%. При такой влажности суглинистая почва сжимается в ком, который распадается при надавливании на него пальцем. Если почвенный ком не распался, значит земля переувлажнена, и корням растений не хватает воздуха для дыхания», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»

5. Ухаживайте за газоном

Умеренно поливайте и подкармливайте его при необходимости, продолжайте регулярно стричь траву.

6. Подготовьте инструменты

Разберитесь со всем садовым инвентарем, очистите и уберите его в безопасное место перед наступлением зимы.

7. Убирайте урожай

Уборка на даче и сбор урожая.
Источник: Shutterstock

Собирайте оставшиеся помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы и поздние сорта капусты. Убедитесь, что все плоды убраны до наступления первых заморозков.

В первой половине сентября убирают на хранение картофель в сухую погоду. За две недели до уборки желательно скосить ботву, тогда кожица клубней станет более плотной, и они будут лучше храниться. Выкопанные клубни просушивают несколько дней под навесом или в проветриваемом сарае. Отбирают посадочный материал от лучших растений и хранят его отдельно от клубней, отобранных для пищевых целей.

Такие корнеплоды, как морковь и свекла, сушат недолго, так как они очень быстро теряют влагу. Подвал для хранения овощей предварительно чистят, проветривают и просушивают, а также дезинфицируют.

8. Накройте зелень для защиты от заморозков

Так вы обеспечите себя ароматными травами до поздней осени. Советуем использовать специальный защитный материал, который можно приобрести в магазине.

9. Подготовьте грунт для рассады

Соберите в мешки почву с грядки, обеззараженной от вредителей и освобожденной от сорняков. Занесите в сухое место до весенней посадки рассады. А также запаситесь песком, золой, торфом и необходимыми удобрениями для растений.

10. Подготовьте к зиме теплицы

Внутри помещения удалите ботву растений, перекопайте, удобрите и обеззаразьте почву. Аккуратно обработайте дезинфицирующим раствором и саму теплицу изнутри.

11. Посейте сидераты

На освободившиеся грядки в начале сентября можно высадить сидераты. Они не дают разрастись сорнякам, улучшают структуру земли, помогают избавиться от вредителей. При наступлении заморозков их заделывают в почву или оставляют до весны.

12. Обработайте землянику

Удалите сухие и больные листья, посадите усы земляники (примерно за месяц до наступления заморозков), укройте растения еловым лапником.

Работы в цветнике

Цветочная клумба в сентябре требует особого внимания, так как многие декоративные растения готовятся к зиме.

Ниже список работ, которые мы рекомендуем провести в цветнике:

Женщина ухаживает за цветами в сентябре.
Источник: Shutterstock

1. Обрежьте отцветшие растения

Удалите все засохшие части растений, чтобы стимулировать их рост и цветение в следующем году. Замульчируйте почву в цветнике и сделайте осеннюю подкормку.

2. Регулярно поливайте цветы

Полив важным фактором в этот период, особенно для недавно посаженных растений. Следите за уровнем влаги в земле.

3. Опрыскайте цветы от грибковых болезней

В сентябре повышается влажность, что может способствовать развитию заболеваний. Используйте фунгициды для профилактики и лечения.

4. Высадите луковичные культуры

Для них следует выбрать солнечное место и подготовить питательную рыхлую почву. Заглубляют в землю их на глубину, равную трехкратному размеру луковицы.

5. Пересадите и разделите многолетники

В первую половину сентября пересаживают и делят хосты, лилейники, бруннеры, астильбы и другие многолетние цветы.

6. Соберите семена однолетников

В сухую погоду заготовьте посадочный материал и просушите его при комнатной температуре. Освободите от семенных коробочек и остатков листьев, разложите в бумажные пакеты или полотняные мешочки, подпишите и уберите в сухое прохладное место.

7. Выкопайте клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолусов

В конце сентября в сухую погоду очистите их от земли, обработайте раствором марганцовки, просушите и уберите на хранение в подвал или холодильник.

8. Обрежьте лианы

Полностью обрежьте однолетние растения, а у многолетних проведите обрезку или уберите с опор, укройте на зиму при необходимости.

9. Проведите обрезку живой изгороди

Удалите больные и слабые ветки, аккуратно сформируйте и подровняйте растения.

Особенности садовых работ в сентябре в разных регионах

Дачник обрезает кусты в сентябре.
Источник: Shutterstock

Даниил Костылев раскрывает важные моменты в садоводстве в этот период.

В основном по регионам работы одни и те же, просто возможна небольшая разница (неделя или две) по срокам проведения (кроме юга России). Дело в том, что по фенофазам особой разницы нет.

Простой пример: я живу на Урале, и у нас активная весна (таяние снега) приходит, казалось бы, на одну или две недели позже, чем в Московской области. Однако все (нагрев и таяние) проходит значительно интенсивнее из-за более резкого континентального климата. В результате сроки посева у нас такие же, как и в Московской области, конец апреля или начало мая. Разбивать по регионам в пределах целого месяца довольно проблематично. Поэтому все, что я ниже сказал, подходит для всех регионов в сентябре, кроме юга России.

Подкормка фосфором и калием. Для многолетних цветов, плодовых и вообще всех многолетних растений сентябрь это лучшее время для подкормки фосфорными и калийными удобрениями.

Фосфор и калий, внесенные в это время, помогают растениям подготовиться к зиме, тем самым значительно повышая их зимостойкость. Особенно это важно для различных экзотических растений, которые любят высаживать садоводы-энтузиасты. Но и для обычных для любой местности растений такая подкормка тоже очень важна. Можно использовать водорастворимый монофосфат калия. Лучше растворить одну столовую ложку этого удобрения на одну лейку, пролив этой водой 2 кв. м цветника, одно дерево или пару кустов. Такую подкормку желательно повторить через две недели.

Сбор урожая. Сентябрь традиционное время сбора урожая корнеплодов и картофеля. Если вы выращивали различные плоды на хранение, то с их уборкой не стоит торопиться, так как морковь и свеклу лучше убрать в конце сентября. К этому времени в корнеплодах накопятся сахара, которые обеспечат хорошую лежкость урожая.

Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, то их, даже недозревшие, лучше собрать до похолоданий (пусть дозреют при хранении). Но нужно учитывать температурный режим этого процесса. При низкой температуре процесс дозревания затягивается, и овощи начинают портиться, так как при +11 °C большая часть плодов загнивает. При +16…+18 °C дозревание плодов ускоряется, но лучшая температура — комнатная, при +20…+25 °C плоды дозреют в течение недели.

Отмечу, что уборка ярового и озимого чеснока к сентябрю должна быть уже закончена. Конечно, тут нужно ориентироваться не по календарю, а по растениям культуры. Сигналом к уборке будет полное пожелтение и полегание крайних листьев растения, а всех остальных — пожелтение на ¼ и на ⅓ от вершины. Уборку нужно провести до пожелтения всех листьев, и затягивать с этим моментом нежелательно. Кроющие чешуи начнут лопаться, и сами луковицы будут распадаться на зубки. Особенно опасна передержка стрелкующихся форм, так как стрелка отходит от зубков, образуется пространство между зубками и стрелкой. Луковица рассыпается на зубки и становится непригодной для длительного хранения.

Подзимний посев севка репчатого проводят незадолго до устойчивых заморозков, чтобы севок укоренился, но не пророс. Очевидно, что для большинства регионов сентябрь это слишком ранний для этого месяц, лучше в начале октября или в крайнем случае не раньше конца сентября. А вот бульбочки или зубки озимых сортов чеснока высаживают на пару недель раньше, чем репчатый лук. Лучше за полтора месяца до наступления морозов, примерно в середине или конце сентября, чтобы луковицы успели хорошо укорениться в земле.

Посадка растений. Лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных лиственных деревьев и кустарников еще не настало, оно будет в следующем месяце. Начало сентября это оптимальный срок посадки саженцев хвойных. Дело в том, что в это время у них начинается вторичный рост корневой системы, который обеспечит отличное приживание саженцев на новом месте до наступления заморозков. В сентябре погода еще теплая, а солнце активное, поэтому после посадки хвойным саженцам требуется периодический полив. А также в начале сентября можно посадить клубнику (землянику садовую). Она успеет укорениться и прижиться до первых заморозков.

Дачник подрезает куст малины в сентябре.
Источник: Shutterstock

Обрезка малины. Это особенный полукустарник. Малина имеет двухлетний цикл развития побегов. В первый год побеги отрастают, а на второй год плодоносят. После плодоношения двухлетние побеги (они имеют коричневую окраску) высыхают, и их нужно аккуратно срезать.

Подмосковье

В средней полосе России сентябрь обычно характеризуется прохладными ночами и теплыми днями. Уделите внимание подготовке многолетников к зиме, утеплите корни растений и не забывайте про сбор урожая поздних овощей.

Ленинградская область

В этом регионе сентябрь часто дождливый. Убедитесь, что ваш сад имеет хорошую дренажную систему, чтобы предотвратить застой воды. Обрезайте и укрывайте растения, чтобы защитить их от излишней влаги.

Урал

В этой местности сентябрь может быть очень переменчивым. Подготовьте растения к ранним заморозкам, укрыв их мульчей и специальными материалами. Особое внимание уделите многолетникам и кустарникам.

Сибирь

Так как территория Сибири занимает огромную площадь, то она, соответственно, располагается в нескольких климатических зонах, и, соответственно, в каждой из них свои задачи у огородников и садоводов.


Рассмотрим Западную Сибирь, где климат резко континентальный, что ставит перед садоводами и огородниками в первую очередь задачу по сохранности урожая.

  • Необходимо укрыть от утренних туманов огурцы, кабачки, перцы, томаты и баклажаны, если они выращиваются в открытом грунте, так как при температуре окружающей среды +8 °C корни огурцов погибают (следует их утеплить).
  • Важно обратить внимание на свеклу (корнеплоды на ⅔ на поверхности земли), ее надо убрать до появления минусовых температур. А вот с уборкой картофеля (если у него еще зеленая ботва), моркови и капусты торопиться не следует. Не стоит проводить уборку в дождливый период, так как во второй декаде наступает бабье лето, когда сбор провести проще и при этом сохранность урожая выше. Капусту следует убрать после первых заморозков.
  • В первой декаде сентября можно пересадить (высадить) усы виктории, если у них хорошо развита корневая система.
  • Рекомендуем провести посадку зимнего чеснока.
  • Перекопка грядок и подготовка их под урожай будущего года, в том числе посев сидератов и внесение необходимых удобрений.
  • Желательно сжечь ботву томатов, картофеля, а вот листья свеклы, моркови и капусты можно прикопать в грядки при перекопке.
  • Максимально убрать сорняки, опавшую листву и сжечь.
  • В период до 10—15 сентября ведется посадка и пересадка плодовых деревьев, декоративных кустарников.
  • Необходимо до заморозков выкопать гладиолусы.
  • Можно высаживать луковичные: тюльпаны, крокусы, декоративный лук, допускается высадка рябчиков. Пересадка и посадка многолетников (флоксов и лилий).
  • Обязательно нужно привести в порядок теплицы и парники.

Благоприятные дни для работ в саду в сентябре по лунному календарю

Необходимо убрать урожай, обрезать и подкормить деревья и кустарники, подготовить почву к следующему году, посадить озимые культуры и сидераты, заложить компост и многое другое.

Ниже представлена таблица, которая поможет вам выбрать подходящие даты для садовых работ на участке.

1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28 сентября
Уборка урожая
1, 23, 25, 27, 28 сентября
Сбор лекарственных растений
1, 4, 5, 7, 10, 20, 25, 28 сентября
Санитарная обрезка и прививка
1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27 сентября
Подготовка почвы
1, 2, 3, 8, 9, 22, 24, 26, 27, 29 сентября
Борьба с вредителями
3, 22, 26 сентября
Прополка грядок от сорняков
4, 19 сентября
Подготовка грунта для домашних растений
1, 2, 4, 5, 6, 7, 22 сентября
Прополка и скашивание газона
5, 6, 7, 12, 13 сентября
Пересадка и деление многолетников и комнатных растений
6, 20, 21, 25, 27 сентября
Посадка деревьев и кустарников
6, 16, 28, 30 сентября
Закладка на хранение клубней и семян
6 сентября
Уход за комнатными растениями
9, 11 сентября
Полив и подкормка садовых культур
9, 16, 20, 21, 25 сентября
Консервирование фруктов и овощей

Календарь основных работ в саду в сентябре

Собака везет тачку с опавшими листьями.
Источник: Shutterstock

Самые важные задачи — сбор урожая корнеплодов, обрезка деревьев и подкормка растений, а также подготовка почвы. В этот период продолжается процесс домашних заготовок, сбор семян и лекарственных трав.

Рекомендуем соблюдать несколько правил в сентябре:

1. Удалите растительные остатки в компост и подготовьтесь к следующему сезону.

2. В огороде необходимо подготовить землю, ухаживать за многолетниками для здорового роста и цветения на следующий год.

3. Посадите зимний чеснок для улучшения урожайности и ускорения созревания.

4. Прополите грядки для предотвращения распространения сорняков и вредителей.

5. Подготовьте почву для следующего сезона, удалив ботву растений и добавив компост или перегной.

6. Рыхлите и мульчируйте грунт для улучшения воздухопроницаемости и защиты корней от заморозков.

7. Продолжайте поливать растения при необходимости, следите за погодными условиями.

8. Ухаживайте за газоном, поливайте и подкармливайте, продолжайте стричь траву.

9. Подготовьте инструменты к зиме, очистите и уберите их на хранение.

10. Своевременно убирайте урожай, собирая оставшиеся помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы и поздние сорта капусты до наступления заморозков.

Автор: Анастасия Калинина

Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»

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