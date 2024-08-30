Работы в саду в сентябре 2024 года: что делать в цветнике и огороде

Какие садовые работы нужно проводить в сентябре
Этот месяц отличается переменчивой погодой, что требует от садоводов особого внимания к растениям. Наступило время подготовки почвы и ухода за многолетниками, чтобы обеспечить здоровый рост и цветение в будущем.
Сентябрь — это хороший месяц для оздоровления всех садовых культур перед зимой. Используйте для опрыскивания биопрепараты, содержащие бактерии Bacillus subtilis и хищный гриб триходерму. Советуем подкармливать фосфором и калием все зимующие многолетние растения. Участок необходимо подготовить к окончанию дачного сезона. В результате вы получите хороший урожай на следующий год.
Ниже список работ, которые мы рекомендуем провести в саду:
1. Посадите озимый чеснок
Благодаря посеву под зиму улучшается урожайность, ускоряется созревание чеснока и он реже поражается вредителями и болезнями. Перед посадкой зубчики замачивают в слабом растворе марганцовки для обеззараживания. Заглублять их нужно не более чем на 5 см.
Продолжайте активно удалять сорняки с огорода, чтобы предотвратить их распространение и активную конкуренцию с культурными растениями за питательные вещества и влагу.
Стоит учитывать, что на сорной траве часто зимуют вредители и сохраняются возбудители заболеваний.
3. Подготовьте почву для следующего сезона
Удалите ботву растений и добавьте компост или перегной для улучшения структуры земли. Аккуратно рыхлите и мульчируйте почву, так как этот процесс помогает улучшить воздухопроницаемость, а мульчирование защищает корни растений от возможных заморозков. Для обеззараживания пролейте грунт биопрепаратами.
4. Продолжайте поливать растения при необходимости
В сентябре погода может быть переменчивой, поэтому следите за климатическими условиями и обеспечивайте достаточное количество влаги садовым растениям.
«Лучше при частых дождях не поливать огород, поддерживая оптимальную влажность почвы на уровне 70—80%. При такой влажности суглинистая почва сжимается в ком, который распадается при надавливании на него пальцем. Если почвенный ком не распался, значит земля переувлажнена, и корням растений не хватает воздуха для дыхания», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»
Умеренно поливайте и подкармливайте его при необходимости, продолжайте регулярно стричь траву.
6. Подготовьте инструменты
Разберитесь со всем садовым инвентарем, очистите и уберите его в безопасное место перед наступлением зимы.
Собирайте оставшиеся помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы и поздние сорта капусты. Убедитесь, что все плоды убраны до наступления первых заморозков.
В первой половине сентября убирают на хранение картофель в сухую погоду. За две недели до уборки желательно скосить ботву, тогда кожица клубней станет более плотной, и они будут лучше храниться. Выкопанные клубни просушивают несколько дней под навесом или в проветриваемом сарае. Отбирают посадочный материал от лучших растений и хранят его отдельно от клубней, отобранных для пищевых целей.
Такие корнеплоды, как морковь и свекла, сушат недолго, так как они очень быстро теряют влагу. Подвал для хранения овощей предварительно чистят, проветривают и просушивают, а также дезинфицируют.
8. Накройте зелень для защиты от заморозков
Так вы обеспечите себя ароматными травами до поздней осени. Советуем использовать специальный защитный материал, который можно приобрести в магазине.
9. Подготовьте грунт для рассады
Соберите в мешки почву с грядки, обеззараженной от вредителей и освобожденной от сорняков. Занесите в сухое место до весенней посадки рассады. А также запаситесь песком, золой, торфом и необходимыми удобрениями для растений.
10. Подготовьте к зиме теплицы
Внутри помещения удалите ботву растений, перекопайте, удобрите и обеззаразьте почву. Аккуратно обработайте дезинфицирующим раствором и саму теплицу изнутри.
На освободившиеся грядки в начале сентября можно высадить сидераты. Они не дают разрастись сорнякам, улучшают структуру земли, помогают избавиться от вредителей. При наступлении заморозков их заделывают в почву или оставляют до весны.
12. Обработайте землянику
Удалите сухие и больные листья, посадите усы земляники (примерно за месяц до наступления заморозков), укройте растения еловым лапником.
Цветочная клумба в сентябре требует особого внимания, так как многие декоративные растения готовятся к зиме.
Ниже список работ, которые мы рекомендуем провести в цветнике:
1. Обрежьте отцветшие растения
Удалите все засохшие части растений, чтобы стимулировать их рост и цветение в следующем году. Замульчируйте почву в цветнике и сделайте осеннюю подкормку.
2. Регулярно поливайте цветы
Полив — важным фактором в этот период, особенно для недавно посаженных растений. Следите за уровнем влаги в земле.
3. Опрыскайте цветы от грибковых болезней
В сентябре повышается влажность, что может способствовать развитию заболеваний. Используйте фунгициды для профилактики и лечения.
4. Высадите луковичные культуры
Для них следует выбрать солнечное место и подготовить питательную рыхлую почву. Заглубляют в землю их на глубину, равную трехкратному размеру луковицы.
5. Пересадите и разделите многолетники
В первую половину сентября пересаживают и делят хосты, лилейники, бруннеры, астильбы и другие многолетние цветы.
6. Соберите семена однолетников
В сухую погоду заготовьте посадочный материал и просушите его при комнатной температуре. Освободите от семенных коробочек и остатков листьев, разложите в бумажные пакеты или полотняные мешочки, подпишите и уберите в сухое прохладное место.
7. Выкопайте клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолусов
В конце сентября в сухую погоду очистите их от земли, обработайте раствором марганцовки, просушите и уберите на хранение в подвал или холодильник.
Полностью обрежьте однолетние растения, а у многолетних проведите обрезку или уберите с опор, укройте на зиму при необходимости.
9. Проведите обрезку живой изгороди
Удалите больные и слабые ветки, аккуратно сформируйте и подровняйте растения.
Особенности садовых работ в сентябре в разных регионах
Даниил Костылев раскрывает важные моменты в садоводстве в этот период.
В основном по регионам работы одни и те же, просто возможна небольшая разница (неделя или две) по срокам проведения (кроме юга России). Дело в том, что по фенофазам особой разницы нет.
Простой пример: я живу на Урале, и у нас активная весна (таяние снега) приходит, казалось бы, на одну или две недели позже, чем в Московской области. Однако все (нагрев и таяние) проходит значительно интенсивнее из-за более резкого континентального климата. В результате сроки посева у нас такие же, как и в Московской области, — конец апреля или начало мая. Разбивать по регионам в пределах целого месяца довольно проблематично. Поэтому все, что я ниже сказал, подходит для всех регионов в сентябре, кроме юга России.
Подкормка фосфором и калием. Для многолетних цветов, плодовых и вообще всех многолетних растений сентябрь — это лучшее время для подкормки фосфорными и калийными удобрениями.
Фосфор и калий, внесенные в это время, помогают растениям подготовиться к зиме, тем самым значительно повышая их зимостойкость. Особенно это важно для различных экзотических растений, которые любят высаживать садоводы-энтузиасты. Но и для обычных для любой местности растений такая подкормка тоже очень важна. Можно использовать водорастворимый монофосфат калия. Лучше растворить одну столовую ложку этого удобрения на одну лейку, пролив этой водой 2 кв. м цветника, одно дерево или пару кустов. Такую подкормку желательно повторить через две недели.
Сбор урожая. Сентябрь — традиционное время сбора урожая корнеплодов и картофеля. Если вы выращивали различные плоды на хранение, то с их уборкой не стоит торопиться, так как морковь и свеклу лучше убрать в конце сентября. К этому времени в корнеплодах накопятся сахара, которые обеспечат хорошую лежкость урожая.
Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, то их, даже недозревшие, лучше собрать до похолоданий (пусть дозреют при хранении). Но нужно учитывать температурный режим этого процесса. При низкой температуре процесс дозревания затягивается, и овощи начинают портиться, так как при +11 °C большая часть плодов загнивает. При +16…+18 °C дозревание плодов ускоряется, но лучшая температура — комнатная, при +20…+25 °C плоды дозреют в течение недели.
Отмечу, что уборка ярового и озимого чеснока к сентябрю должна быть уже закончена. Конечно, тут нужно ориентироваться не по календарю, а по растениям культуры. Сигналом к уборке будет полное пожелтение и полегание крайних листьев растения, а всех остальных — пожелтение на ¼ и на ⅓ от вершины. Уборку нужно провести до пожелтения всех листьев, и затягивать с этим моментом нежелательно. Кроющие чешуи начнут лопаться, и сами луковицы будут распадаться на зубки. Особенно опасна передержка стрелкующихся форм, так как стрелка отходит от зубков, образуется пространство между зубками и стрелкой. Луковица рассыпается на зубки и становится непригодной для длительного хранения.
Подзимний посев севка репчатого проводят незадолго до устойчивых заморозков, чтобы севок укоренился, но не пророс. Очевидно, что для большинства регионов сентябрь — это слишком ранний для этого месяц, лучше в начале октября или в крайнем случае не раньше конца сентября. А вот бульбочки или зубки озимых сортов чеснока высаживают на пару недель раньше, чем репчатый лук. Лучше за полтора месяца до наступления морозов, примерно в середине или конце сентября, чтобы луковицы успели хорошо укорениться в земле.
Посадка растений. Лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных лиственных деревьев и кустарников еще не настало, оно будет в следующем месяце. Начало сентября — это оптимальный срок посадки саженцев хвойных. Дело в том, что в это время у них начинается вторичный рост корневой системы, который обеспечит отличное приживание саженцев на новом месте до наступления заморозков. В сентябре погода еще теплая, а солнце активное, поэтому после посадки хвойным саженцам требуется периодический полив. А также в начале сентября можно посадить клубнику (землянику садовую). Она успеет укорениться и прижиться до первых заморозков.
Обрезка малины. Это особенный полукустарник. Малина имеет двухлетний цикл развития побегов. В первый год побеги отрастают, а на второй год — плодоносят. После плодоношения двухлетние побеги (они имеют коричневую окраску) высыхают, и их нужно аккуратно срезать.
В средней полосе России сентябрь обычно характеризуется прохладными ночами и теплыми днями. Уделите внимание подготовке многолетников к зиме, утеплите корни растений и не забывайте про сбор урожая поздних овощей.
В этом регионе сентябрь часто дождливый. Убедитесь, что ваш сад имеет хорошую дренажную систему, чтобы предотвратить застой воды. Обрезайте и укрывайте растения, чтобы защитить их от излишней влаги.
В этой местности сентябрь может быть очень переменчивым. Подготовьте растения к ранним заморозкам, укрыв их мульчей и специальными материалами. Особое внимание уделите многолетникам и кустарникам.
Так как территория Сибири занимает огромную площадь, то она, соответственно, располагается в нескольких климатических зонах, и, соответственно, в каждой из них свои задачи у огородников и садоводов.
Рассмотрим Западную Сибирь, где климат резко континентальный, что ставит перед садоводами и огородниками в первую очередь задачу по сохранности урожая.
- Необходимо укрыть от утренних туманов огурцы, кабачки, перцы, томаты и баклажаны, если они выращиваются в открытом грунте, так как при температуре окружающей среды +8 °C корни огурцов погибают (следует их утеплить).
- Важно обратить внимание на свеклу (корнеплоды на ⅔ на поверхности земли), ее надо убрать до появления минусовых температур. А вот с уборкой картофеля (если у него еще зеленая ботва), моркови и капусты торопиться не следует. Не стоит проводить уборку в дождливый период, так как во второй декаде наступает бабье лето, когда сбор провести проще и при этом сохранность урожая выше. Капусту следует убрать после первых заморозков.
- В первой декаде сентября можно пересадить (высадить) усы виктории, если у них хорошо развита корневая система.
- Рекомендуем провести посадку зимнего чеснока.
- Перекопка грядок и подготовка их под урожай будущего года, в том числе посев сидератов и внесение необходимых удобрений.
- Желательно сжечь ботву томатов, картофеля, а вот листья свеклы, моркови и капусты можно прикопать в грядки при перекопке.
- Максимально убрать сорняки, опавшую листву и сжечь.
- В период до 10—15 сентября ведется посадка и пересадка плодовых деревьев, декоративных кустарников.
- Необходимо до заморозков выкопать гладиолусы.
- Можно высаживать луковичные: тюльпаны, крокусы, декоративный лук, допускается высадка рябчиков. Пересадка и посадка многолетников (флоксов и лилий).
- Обязательно нужно привести в порядок теплицы и парники.
Благоприятные дни для работ в саду в сентябре по лунному календарю
Необходимо убрать урожай, обрезать и подкормить деревья и кустарники, подготовить почву к следующему году, посадить озимые культуры и сидераты, заложить компост и многое другое.
Ниже представлена таблица, которая поможет вам выбрать подходящие даты для садовых работ на участке.
|1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28 сентября
|Уборка урожая
|1, 23, 25, 27, 28 сентября
|Сбор лекарственных растений
|1, 4, 5, 7, 10, 20, 25, 28 сентября
|Санитарная обрезка и прививка
|1, 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 27 сентября
|Подготовка почвы
|1, 2, 3, 8, 9, 22, 24, 26, 27, 29 сентября
|Борьба с вредителями
|3, 22, 26 сентября
|Прополка грядок от сорняков
|4, 19 сентября
|Подготовка грунта для домашних растений
|1, 2, 4, 5, 6, 7, 22 сентября
|Прополка и скашивание газона
|5, 6, 7, 12, 13 сентября
|Пересадка и деление многолетников и комнатных растений
|6, 20, 21, 25, 27 сентября
|Посадка деревьев и кустарников
|6, 16, 28, 30 сентября
|Закладка на хранение клубней и семян
|6 сентября
|Уход за комнатными растениями
|9, 11 сентября
|Полив и подкормка садовых культур
|9, 16, 20, 21, 25 сентября
|Консервирование фруктов и овощей
Календарь основных работ в саду в сентябре
Самые важные задачи — сбор урожая корнеплодов, обрезка деревьев и подкормка растений, а также подготовка почвы. В этот период продолжается процесс домашних заготовок, сбор семян и лекарственных трав.
Рекомендуем соблюдать несколько правил в сентябре:
1. Удалите растительные остатки в компост и подготовьтесь к следующему сезону.
2. В огороде необходимо подготовить землю, ухаживать за многолетниками для здорового роста и цветения на следующий год.
3. Посадите зимний чеснок для улучшения урожайности и ускорения созревания.
4. Прополите грядки для предотвращения распространения сорняков и вредителей.
5. Подготовьте почву для следующего сезона, удалив ботву растений и добавив компост или перегной.
6. Рыхлите и мульчируйте грунт для улучшения воздухопроницаемости и защиты корней от заморозков.
7. Продолжайте поливать растения при необходимости, следите за погодными условиями.
8. Ухаживайте за газоном, поливайте и подкармливайте, продолжайте стричь траву.
9. Подготовьте инструменты к зиме, очистите и уберите их на хранение.
10. Своевременно убирайте урожай, собирая оставшиеся помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы и поздние сорта капусты до наступления заморозков.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»