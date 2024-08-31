Народные приметы на 1 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 1 сентября отмечено как Фекла Свекольница. На Руси в эту дату начинали убирать созревшую свеклу, которую ценили и за вкус, и за полезные качества.
В народном календаре 1 сентября отмечено как Фекла Свекольница. На Руси в эту дату начинали убирать созревшую свеклу, которую ценили и за вкус, и за полезные качества.
Рассказываем, какие народные приметы связаны с 1 сентября 2024 года.
В первый день осени наши предки наблюдали за природой. Вот какие приметы расскажут о погоде:
В народе считалось, что первый или последний сноп овса, сжатый 1 сентября, нужно принести в дом и поставить рядом с печкой, где хранится посуда. Таким образом люди защищали себя и свой дом от неприятностей и нечисти.
Если на Феклу Свекольницу разболелся зуб, нужно к десне приложить кусочек сырой свеклы, и тогда все пройдет, однако только на время. А если выпить сок корнеплода, он поможет от при несварении желудка и при различных недугах, связанных с мочеполовой системой.
Наши предки были уверены, что 1 сентября является отличным днем для исполнения желаний. Чтобы все задуманное воплотилось в жизнь, заговаривали тлеющие угольки, а затем обливали их водой из колодца и закапывали под молодым деревом.
В день Феклы Свекольницы принято просить прощение у тех, кого обидели. Раньше верили, что тот, кто этого не сделает, покарают высшие силы.
Чтобы не разгневать Домового, после приема пищи нужно сразу мыть посуду. Также существо не любит беспорядок, поэтому стоит вымести пыль и помыть полы.
В народе считалось, что 1 сентября нельзя бездельничать. Ослушавшись запрета, можно навлечь на себя финансовые проблемы. По этой же причине в этот день не стоит делать больших покупок, а также злословить, сплетничать и осуждать кого-то.
Если на Свекольницу намечена поездка, не стоит надевать новые вещи, а также штопать старые. Считается, что тогда путешествие сложится неудачно.
Плохой приметой считалось смотреть долго на огонь 1 сентября. Можно навлечь на себя беды, а также проблемы с глазами.
Не стоит в этот день спешить, так как можно наделать много ошибок. Не принято также жаловаться 1 сентября на свою жизнь. Кто ослушается запрета, привлечет в свою жизнь еще больше проблем.
Согласно народным приметам, нельзя ужинать в одиночестве — можно надолго остаться без поддержки друзей и близких. В старину в этот день устраивали пышные застолья, звали родных и знакомых и старались думать только о добром и хорошем. Считается, что как первый день осени встретишь, так весь год и проведешь.
Анна Морозова