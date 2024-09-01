Народные приметы на 2 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, что можно и нельзя делать 2 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.
Чтобы узнать, какими будут зима и осень, нужно наблюдать за камышом, белками и желудями. И вот какие погодные приметы связаны с Самойловым днем:
Утро 2 сентября в народе начиналось без суеты или грусти — все делалось с радостью и хорошим настроением. Также в Самойлов день принято загадывать желания — они обязательно сбудутся. Можно строить планы на будущее. Верили, что они успешно воплотятся в жизнь.
Согласно поверьям, утром обязательно нужно расчесать волосы деревянным гребнем. Такой ритуал обещает принести деньги и удачу.
Помимо прочего, на Самойла проводили ритуал на сварливую свекровь. Для матери мужа готовили подарок и сладкий пирог, который заговаривали, чтобы не ссориться.
На Руси Самойлов день считался мужским, поэтому было принято дарить им подарки и ни в коем случае не ссориться с ними.
В народе верили, что 2 сентября нельзя ссориться, так как можно навлечь на себя беду. Также не стоит договариваться о встрече со свекровью или тещей, так как могут возникнуть конфликты.
С давних лет считается, что 2 сентября нельзя стричь волосы и ногти. В народе говорят, что могут возникнуть финансовые проблемы, а вместе с ногтями и волосами жизнь также укоротится.
Раньше в Самойлов день категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. К ребенку могут прийти злые духи. В лучшем случае, они напугают ребенка, а в худшем — нашлют страшные болезни.
На Руси 2 сентября избегали любых знакомств, так как в будущем новый человек может навредить. Также день является неблагоприятным для принятия решений, связанных с любовью и семейной жизнью.
Помимо прочего, не стоит строить забор, так как можно навлечь воров.