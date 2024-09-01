09:01 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 2 сентября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 2 сентября отмечено как Самойлов день. В эту дату чтят память Самуила, или Шмуэля (то есть «услышанного Богом») — последнего и самого знаменитого из израильских судей XI века.

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Источник: Reuters

Рассказываем, что можно и нельзя делать 2 сентября 2024 года и какие приметы связаны с этим днем.

Приметы погоды 2 сентября

Чтобы узнать, какими будут зима и осень, нужно наблюдать за камышом, белками и желудями. И вот какие погодные приметы связаны с Самойловым днем:

  • много желудей предвещают теплую зиму, а много рябины — дождливую осень;
  • если журавли летят неспешно и высоко — ждите теплой осени;
  • если белки и кроты делают запасы корма больше чем обычно, значит, готовятся к суровой зиме.
  • солнце садится в туман — к дождю;
  • стебель камыша внутри липкий — к долгой и суровой зиме;
  • если в небе облака плывут высоко, погода будет ясной, а если низко — к ненастью;
  • грачи улетают — скоро похолодает, высоко летят — предвещают суровую, снежную зиму.

Что можно делать 2 сентября

Утро 2 сентября в народе начиналось без суеты или грусти — все делалось с радостью и хорошим настроением. Также в Самойлов день принято загадывать желания — они обязательно сбудутся. Можно строить планы на будущее. Верили, что они успешно воплотятся в жизнь.

Согласно поверьям, утром обязательно нужно расчесать волосы деревянным гребнем. Такой ритуал обещает принести деньги и удачу.

Помимо прочего, на Самойла проводили ритуал на сварливую свекровь. Для матери мужа готовили подарок и сладкий пирог, который заговаривали, чтобы не ссориться.

На Руси Самойлов день считался мужским, поэтому было принято дарить им подарки и ни в коем случае не ссориться с ними.

Что запрещено делать 2 сентября

В народе верили, что 2 сентября нельзя ссориться, так как можно навлечь на себя беду. Также не стоит договариваться о встрече со свекровью или тещей, так как могут возникнуть конфликты.

С давних лет считается, что 2 сентября нельзя стричь волосы и ногти. В народе говорят, что могут возникнуть финансовые проблемы, а вместе с ногтями и волосами жизнь также укоротится.

Раньше в Самойлов день категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. К ребенку могут прийти злые духи. В лучшем случае, они напугают ребенка, а в худшем — нашлют страшные болезни.

На Руси 2 сентября избегали любых знакомств, так как в будущем новый человек может навредить. Также день является неблагоприятным для принятия решений, связанных с любовью и семейной жизнью.

Помимо прочего, не стоит строить забор, так как можно навлечь воров.

Анна Морозова

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