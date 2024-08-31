09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачников призвали срочно разбросать по участку арбузные корки

Арбузные корки, разбросанные по участку, помогут избавиться от вредителей.

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Срочно сделать это дачников призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, если раскидать арбузные корки вечером, цель по уничтожению нежелательных насекомых будут достигнута: они обратят внимание на сладкую «приманку» и за ночь «облепят» кусочки ягоды. Утром дачнику останется только собрать корки и выбросить.

Еще один вариант применения арбузных корок на даче — положить их в компостную яму. Они начнут разлагаться и таким образом дополнительно усилят действие компоста как удобрения.

Ранее в августе дачникам порекомендовали разбросать по участку яичную скорлупу, чтобы уничтожить слизней и медведок.

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