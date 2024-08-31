Обмеление Каспия грозит потерей нерестилищ для рыб

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.
«Низкий уровень Каспийского моря неизбежно приведет к снижению уровня воды в дельте Волги, обмелению дельты и Северного Каспия, к зарастанию водными растениями. Это снижает проточность основных рукавов Волги, затрудняет проход рыбы на нерестилище в дельту, что впоследствии грозит полной потерей нерестилищ. Это скажется не только на уровне, но и воспроизводстве рыбных запасов», — сказал Зайцев.
По его словам, обмеление Каспия также повышает риск пожаров, которые могут возникать из-за зарастания дельты водной растительностью. Причем при возгорании тростника, рогоза и других растений, как правило, погибает уникальная флора и фауна дельты Волги. Еще одна угроза — нехватка воды в селах, особенно тех, которые снабжаются с помощью насосных станций и находятся не на основных протоках.
«Состояние уровня Каспия напрямую связано с объемом пресной воды в Волге. В последние годы наблюдается снижение пресного стока, это касается не только Волги, но и других рек, таких как Урал, Терек. Но максимальный объем стока несет именно Волга, она является главным источником, снабжающем Каспий. Большое количество пресной воды остается в водохранилищах, идут большие потери», — заметил Зайцев.
Он уточнил, что сейчас наблюдается маловодный период, связанный с двенадцатилетним циклом в биосфере. Такие периоды уже были в истории, и нынешнее снижение уровня Каспия как раз с этим связано.
Потепление климата и добыча нефти на Каспии
Доктор географических наук, профессор кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Александр Бармин считает, что обмеление Каспийского моря связано в большей степени с потеплением климата.
«Идет общее потепление климата, зимы стали мягкими, осадков выпадает меньше, грунтовые воды уходят вниз, половодье у Волги, соответственно, меньше. А на понижение и повышение уровня Каспийского моря влияет сток рек и, прежде всего, Волги», — сказал Бармин.
По его словам, также на уровень воды в Каспийском море могут влиять тектонические процессы, которые происходят на Юге моря — на границе с Ираном и Азербайджаном, а также антропогенные факторы. Собеседник агентства уверен, что вопрос с обмелением Каспийского моря нужно выносить на совместное обсуждение всех Прикаспийских стран.
«Может быть, нужно уменьшить нагрузку по добыче нефти, например. Потому что когда нефть извлекаем на Каспии, там образуется пустота, все это начинает опускаться и, соответственно, возможно, я не утверждаю, но, возможно, это тоже влияет на обмеление Каспия», — заметил Бармин.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные — Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств — Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. В 2023 году в регионе Казахстана был объявлен режим ЧС местного масштаба из-за стремительного обмеления Каспия, вызванного снижением поступления воды из рек. Это создало проблему для работы местного порта и рыбаков.