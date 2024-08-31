Когда в Москве начнется бабье лето в 2024 году
Бабье лето — теплое и красивое время года.
Бабье лето — теплое и красивое время года.
Бабье лето — прекрасная осенняя пора. После первых заморозков снова возвращается тепло, но при этом листья на деревьях начинают красиво желтеть. Бабье лето приходит к нам каждый год и примерно в одно и то же время.
По прогнозам синоптиков, бабье лето в Москве и в Подмосковье начнется 14 сентября. Продлится оно до 21 числа. Температура может подниматься в эти дни до +20 градусов. Во время бабьего лета дождей не бывает. Как правило, это ясные и теплые дни, когда можно в полной мере насладиться прогулками по городу или организовать поездку с выездом на пикник.
По народным приметам бабье лето начинается в день Симеона-летопроводца. В этом году даты совпали, ведь Семенов день — 14 сентября по новому стилю.
Любопытно, что заканчивается бабье лето 21 сентября на праздник Рождества Богородицы и тут тоже полное совпадение с прогнозами метеорологов.
В Центральной России воздух прогревается как правило до +18…+23 градусов. Сильной жары нет, есть умеренное тепло и солнце. Но в 2020 году в Калининграде было +25, в Смоленске +23, а в Санкт-Петербурге +21,6. Это были рекордно теплые дни.