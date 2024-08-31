09:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали о теплой погоде в сентябре на европейской части России

Температура в сентябре в европейской части России будет выше нормы.

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Источник: Freepik

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», — отметил синоптик.

Так, теплый сентябрь ожидается в Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, а также практически во всех субъектах Центрального федерального округа. При этом на азиатской части России среднемесячная температура будет держаться около средних многолетних значений, резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале сентября в Москве и Московской области ожидается температура в 23−28 градусов. При этом Шувалов отметил, что аномально тепло может быть и до конца сентября.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара до плюс 35 градусов в ближайшие дни прогнозируется в Центральном и Южном федеральных округах страны.

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